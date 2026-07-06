U Dubrovniku uhićena Hrvatica iz reality showa, procurila snimka privođenja

Društvenim mrežama proširio se video privođenja Laure Prgomet, poznate po sudjelovanju u jednom reality showu, nakon incidenta u dubrovačkom kafiću.

Društvenim mrežama proširio se video privođenja Laure Prgomet nakon incidenta koji se u nedjelju navečer dogodio u jednom dubrovačkom kafiću.

Prema pisanju Dubrovačkog dnevnika, riječ je o kafiću u Lapadskim dvorima, gdje je Prgomet, poznata po sudjelovanju u jednom reality showu, navodno razbijala inventar.

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Na snimci se vidi kako je policijski službenici privode, dok ona viče na njih. U jednom trenutku čuje se kako govori: "Pusti mi mobitel", nakon čega glasno traži da je puste.

Iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske potvrdili su da su intervenirali zbog dojave o narušavanju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu.

Laura Prgomet Foto: Sime Zelic/PIXSELL/Pixsell

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Nakon očevida slijedi kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetliti sve okolnosti događaja.

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