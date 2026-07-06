Savršeni prizor Korane Gvozdić u badiću zasjenio je detalj koji je sama istaknula

Korana Gvozdić oduševila je pratitelje fotografijama s rijeke Korane, na kojima je u crnom bikiniju pokazala kako uživa u ljetnom odmoru u prirodi.

Korana Gvozdić na društvenim je mrežama podijelila fotografije s odmora u prirodi, a objava je brzo privukla pozornost njezinih pratitelja.

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Supruga komičara i voditelja Ivana Šarića pozirala je na drvenom molu uz rijeku Koranu u jednostavnom crnom bikiniju, uživajući u sunčanom danu i mirnom okruženju.

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Korana Gvozdić Foto: Korana Gvozdić/Instagram

"Kad se nađu dvije Korane... Ljubav je to od malih nogu", napisala je u opisu.

Korana je i ranije pokazivala koliko voli boraviti u prirodi, a njezine opuštene objave redovito nailaze na brojne pozitivne reakcije.

Korana Gvozdić Foto: Korana Gvozdić/Instagram

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Podsjetimo, Korana Gvozdić i Ivan Šarić jedan su od najskladnijih domaćih parova. Zajedno su više od deset godina te su roditelji sina Olivera. Unatoč brojnim poslovnim obvezama, često ističu koliko im je zajedničko vrijeme s obitelji na prvom mjestu.

Korana Gvozdić i Ivan Šarić Foto: Davor Puklavec/Pixsell

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