"Majko mila, kao da ti je 25!" Žanamari u mini badiću raspametila pratitelje isklesanom figurom

Žanamari je na Instagramu objavila fotografije s plaže u bikiniju i oduševila pratitelje svojom isklesanom figurom.

Žanamari je na Instagramu podijelila niz fotografija s plaže i još jednom pokazala besprijekornu formu na kojoj predano radi.

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Pjevačica je pozirala u bikiniju dok je uživala u moru i valovima, a njezina isklesana figura nije prošla nezapaženo. Fotografije je popratila zagonetnom porukom: "Poslao mi je ove fotografije. Rekla sam: 'Hvala.' On je odgovorio: 'Ne, hvala TEBI!' Kako se zove?".

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Žanamari Perčić - 8 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Žanamari Perčić - 6 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Komentara pratitelja na račun njezine figure nije izostalo.

"Wow", "Majko mila", "Savršena", "Ženo moja, kao da ti je 25", "Izgledaš 15 godina mlađe", "Izvanzemaljska ljepota", samo su neki od komplimenata.

Žanamari Perčić - 5 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Žanamari Perčić - 3 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

Žanamari Perčić - 1 Foto: Žanamari Perčić/Instagram

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Žanamari je poznata po tome da redovito trenira i vodi računa o zdravom načinu života, a rezultate svog truda često pokazuje i na društvenim mrežama, gdje njezine objave redovito privlače brojne komplimente pratitelja.

Žanamari Perčić Foto: Instagram

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