Izlazak Marijane Mikulić s mužem obilježila je rečenica konobarice koju nikako nije očekivala

Marijana Mikulić na Instagramu je nasmijala pratitelje objavom nakon izlaska sa suprugom Josipom.

Marijana Mikulić na društvenim je mrežama podijelila fotografije s izlaska sa suprugom Josipom, uz anegdotu koja joj se dogodila u restoranu.

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"Nisam peglala kosu. Nisam peglala haljinu. Nisam peglala fotke. Nisam bila za aperitiv pa je konobarica zaključila 'Vidim da je gospođa trudna'. Nisam, samo imam trbuh. Netko gu*icu, netko glavu, eto ja trbuh. Rijetki dejtovi s mužem zaslužuju biti na feedu. Makar i u odjeći koja ne sakriva mane. Makar i neopeglanih fotki i kose. Živjeli", napisala je.

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Objavu pogledajte OVDJE.

Marijana Mikulić - 2 Foto: Marijana Mikulić/Instagram

Glumica je ranije otkrila da su upravo redoviti izlasci pomogli njoj i suprugu da učvrste brak.

"Muž, nakon što je bio godinu dana u Njemačkoj, ja sam stvarno pukla, doslovno. Burnout je bio dijagnosticiran i ja sam rekla: 'Znaš što, sljedeću godinu nas dvoje idemo obnoviti naš odnos. Idemo svaki tjedan na dejt... I to je nas stvarno spasilo'", ispričala je u emisiji "Kod nas doma".

Marijana Mikulić, Josip Mikulić Foto: Instagram

Marijana Mikulić - 8 Foto: Instagram

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Marijana je nedavno gostovala u In magazin podcastu, a što je otkrila o udaji s 23 godine, pogledajte OVDJE.

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