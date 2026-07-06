U 55. godini Severina ovako izgleda u kupaćem, fotografije govore same za sebe

Severina je u Provansi pokazala novi kupaći kostim i oduševila pratitelje, a njezina izdanja, bilo ljetna ili zimska, redovito izazivaju brojne reakcije.
Severina je još jednom pokazala da zna privući pažnju svojim modnim odabirima.3 vijesti o kojima se priča Navijačka strast Tko je Hrvatica iz Amerike čija je sočna psovka obišla svijet? Prestrašno! Misica i njezin dečko poginuli u strašnom potresu, njihova tijela nađena su jedno pored drugog prepun stadion Ovako je počeo Thompsonov koncert u Zaprešiću, prizori govore više od riječi
Tijekom odmora u Provansi pozirala je u efektnom kupaćem kostimu i oduševila pratitelje, koji su joj u komentarima uputili brojne komplimente na račun izgleda i besprijekorne linije.
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Severina - 1 Foto: Instagram
No, kupaći kostimi nisu rezervirani samo za ljetne mjesece. Početkom godine pjevačica je uživala u zimskom odmoru, odakle je podijelila fotografije iz jacuzzija s pogledom na snježni krajolik, a prizori su izazvali veliko zanimanje na društvenim mrežama.
Severina Foto: Instagram
Severina Foto: Instagram
Svako ljeto Severina s pratiteljima dijeli djelić svoje atmosfere s putovanja i odmora. Bilo da pozira na plaži, uz bazen ili u laganoj ljetnoj haljini tijekom šetnje, njezina modna izdanja redovito privlače pozornost.
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Severina Foto: Instagram
Severina u Italiji Foto: Instagram
Severina - 4 Foto: In Magazin
Jednodijelni ili dvodijelni modeli, klasične ili živopisne boje, minimalistički ili upečatljivi krojevi, Severina s lakoćom nosi različite stilove kupaćih kostima.
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U galeriji pogledajte njezina najzapaženija bikini izdanja kroz godine.
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