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U 55. godini Severina ovako izgleda u kupaćem, fotografije govore same za sebe

Piše I. G., Danas @ 09:09 Celebrity komentari
Severina Severina Foto: Severina/Instagram

Severina je u Provansi pokazala novi kupaći kostim i oduševila pratitelje, a njezina izdanja, bilo ljetna ili zimska, redovito izazivaju brojne reakcije.

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