Serije koje su prerano završile: Otkazane su baš kad su postale najzanimljivije

Dok neke serije traju godinama, druge nikada ne dobiju priliku ispričati svoju priču do kraja, ostavljajući publiku s više pitanja nego odgovora.

Bez obzira na vjernu publiku i odlične kritike, neke su produkcije otkazane nakon samo jedne ili dvije sezone, ostavljajući gledatelje bez odgovora na brojna pitanja. Ovo su serije za koje mnogi i danas smatraju da su zaslužile barem još jednu sezonu.

Serija ''The Society'' pratila je grupu srednjoškolaca koji se, nakon povratka s izleta, nađu u gradu bez odraslih i bez ikakvog objašnjenja što se dogodilo ostatku svijeta. Kombinacija misterija, drame i borbe za opstanak brzo je osvojila publiku, a završetak prve sezone ostavio je brojna neodgovorena pitanja.

The Society Foto: Screenshot

Iako je druga sezona bila službeno potvrđena, otkazana je zbog pandemije i povećanih troškova produkcije. Odluka je razočarala obožavatelje koji nikada nisu doznali kako je priča trebala završiti.

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Od kreatora hvaljene serije ''Dark'' stigao je ambiciozni misteriozni triler ''1899''. Radnja prati putnike na brodu koji plovi prema Americi, no njihovo putovanje pretvara se u niz neobjašnjivih i zastrašujućih događaja.

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Serija je bila zamišljena kao trilogija, ali ju je Netflix otkazao nakon samo jedne sezone. Brojni gledatelji smatrali su da priča tek počinje, a mnoge misterije ostale su nerazriješene.

Serija 1899 Foto: Screenshot

Kriminalistička drama Davida Finchera stekla je gotovo kultni status. ''Mindhunter'' prati agente FBI-ja koji krajem 70-ih godina intervjuiraju serijske ubojice kako bi razvili nove metode profiliranja kriminalaca.

Mindhunter Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

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Iako službeno nikada nije potpuno otkazana, serija je stavljena na neodređenu pauzu, a nastavak se godinama ne nazire. Mnogi smatraju da je riječ o jednoj od najboljih kriminalističkih serija posljednjeg desetljeća koja je zaslužila barem još nekoliko sezona.

Serija \ Foto: Getty Images

Horor-misterij ''Archive 81'' prati arhivista koji restaurira stare videokasete, no ubrzo otkriva jezivu priču povezanu s nestankom mlade redateljice i tajanstvenim kultom.

Archive 81 Foto: Screenshot

Serija je naišla na vrlo dobre reakcije publike i brzo se našla među najgledanijim naslovima na streaming platformama, no unatoč tome platforma ju je otkazala nakon prve sezone. Završetak je ostavio dovoljno prostora za nastavak koji gledatelji, nažalost, nikada nisu dobili.

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Iako streaming servisi neprestano izbacuju nove naslove, ove serije ostaju podsjetnik da ni popularnost ni dobre kritike nisu jamstvo nastavka. Za njihove obožavatelje jedno je sigurno – zaslužile su još barem jednu priliku da svoju priču ispričaju do kraja.

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