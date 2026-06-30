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Priče koje nisu dobile kraj

Serije koje su prerano završile: Otkazane su baš kad su postale najzanimljivije

Piše K.D., Danas @ 06:00 Preporuke komentari
Mindhunter Mindhunter Foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia

Dok neke serije traju godinama, druge nikada ne dobiju priliku ispričati svoju priču do kraja, ostavljajući publiku s više pitanja nego odgovora.

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Serije koje su prerano završile: Otkazane su baš kad su postale najzanimljivije
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