Zašto su se velike filmske zvijezde okupile na Lopudu?

Projekcija dokumentarnog filma ''Ennio'' označila je uvod u festival, a večeras slijedi svečano otvorenje uz film ''Bob Marley: One Love'' redatelja Reinalda Marcusa Greena.

Danas započinje šesti Ponta Lopud Film Festival, a otok Lopud već je ispunjen festivalskim ozračjem. Predavači, gosti i sudionici iz Hrvatske, regije i svijeta već su stigli na otok i upoznali njegov jedinstveni duh kroz šetnje povijesnim ulicama, susrete s lokalnom zajednicom i prva festivalska druženja. Ovogodišnje izdanje, posvećeno filmskoj glazbi te liku i djelu Ennija Morriconea, donosi pomno osmišljen program koji objedinjuje filmske projekcije, majstorske tečajeve, okrugle stolove i koncert pod zvjezdanim nebom.

Sinoćnja projekcija dokumentarnog filma „Ennio“ (2021.) Giuseppea Tornatorea otvorila je uvodni program šestog Ponta Lopud Film Festivala. Film, intiman portret slavnog skladatelja, kroz arhivske snimke i razgovore otkriva koliko je taj neponovljivi glazbeni um oblikovao povijest kinematografije. Film je publici predstavio glazbeni autor i Morriconeov bliski suradnik Alessandro De Rosa. Iste je večeri u prostoru bivšeg hotela Pracat otvorena i međunarodna izložba „Nomadia“, koja predstavlja radove umjetnica Deše Petričić Vlahutin, Nikoline Šimunović i Carle Chiusano, a otvorenje je uveličao nastup proslavljene violončelistice Ane Rucner.

''Upravo sam stigao na ovaj prekrasan festival i moram reći da sam već osjetio da sam postao dijelom velike festivalske obitelji. Danas sam imao čast predstaviti dokumentarni film „Ennio“ Giuseppea Tornatorea, a ponovno gledanje tog filma podsjetilo me na univerzalne vrijednosti i emocije koje dopiru do publike diljem svijeta. Dokumentarac, baš kao i život Ennija Morriconea, prožet je ljubavlju, strašću i dosljednošću u istraživanju vlastitog identiteta i umjetničkog poziva. Upravo zato posebno mi je drago što sam ovdje'', poručio je Alessandro De Rosa.

Sudionici ovogodišnjeg festivala već će danas započeti edukativni program kratkim uvodnim predavanjem i internim konzultacijama mentora sa sudionicima koji će tijekom boravka na Lopudu razvijati dva filmska projekta. Nakon toga slijedi masterclass britanskog filmskog kritičara Marka Kermodea o ulozi filmske kritike i filmovima iz regije, kao i praktična radionica posvećena razvoju filmskih likova pod vodstvom glumca, redatelja i producenta Dragana Bjelogrlića te francuskog glumca, scenarista i koscenarista filma „Bijednici” (Les Misérables), dobitnika Nagrade žirija u Cannesu, Alexisa Manentija, koji u filmu tumači i jednu od glavnih uloga.

Nakon konferencije za medije i koktela dobrodošlice, u 21 sat u vrtu Hotela Grand održat će se projekcija glazbeno-biografskog filma „Bob Marley: One Love“ (2024.), koji će publici osobno predstaviti njegov redatelj Reinaldo Marcus Green. U 23 sata na rasporedu je projekcija filma „Skrivena ljubav” (Call Me By Your Name, 2017.) redatelja Luce Guadagnina, koji će publici predstaviti producent filma Peter Spears uoči njegove skorašnje desete obljetnice. Ove dvije projekcije uvod su u tri dana vrhunskog filmskog programa, susreta i razgovora.

Ulaznice za filmske projekcije i koncert dostupne su putem sustava Entrio, a za vrijeme trajanja festivala za publiku je organiziran i poseban prijevoz brodom Argosy iz Dubrovnika. Polazak s Lapadske obale ispred Ekonomskog fakulteta je u 18:00 sati, a povratak s Lopuda prema rasporedu objavljenom na pontalopud.hr.

Kreativna platforma Ponta Lopud predstavlja tri ljetna kulturna programa 2026. te spremno dočekuje sve zaljubljenike u umjetnost, prvenstveno film, glazbu i književnost. Ponta Lopud Film Festival, prvo od triju događanja, održat će se od 25. do 28. lipnja i bit će posvećen filmskoj umjetnosti. Drugi događaj, koji će od 27. do 29. kolovoza na otok privući ljubitelje glazbe, popularni je Ponta Lopud Jazz Festival, dok će Ponta Lopud Book Bridge od 17. do 19. rujna otok pretvoriti u književno utočište i time zaokružiti ljetne manifestacije.