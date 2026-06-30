U obitelj našeg pjevača stigao je treći sin: ''Bog je velik!''

Pjevač duhovne glazbe Alan Hržica i njegova supruga Ricarda dobili su trećeg sina, kojem su dali ime Ricardo, a sretnu vijest podijelili su na društvenim mrežama.
Alan Hržica i njegova supruga Ricarda ovih dana imaju razlog za slavlje!3 vijesti o kojima se priča gušta u miamiju Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi privukla svu pozornost Supruga premijera Andreja Plenkovića pojavila se u haljini koju je prije nje nosila belgijska prijestolonasljednica ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
Naš 47-godišnji pjevač poznat po koncertima duhovne glazbe, koji ove godine održava turneju u 30-ak hrvatskih gradova, dobio je treće dijete - sina koji je dobio ime Ricardo, po svojoj majci, a vijest je podijelio na društvenim mrežama.
Galerija 16 16 16 16 16
Pogledaji ovo Celebrity Luce iz Kumova pokazala je majku koja živi u Brazilu, jasno je od koga je glumica naslijedila ljepotu!
"Dao sam mu ime po njegovoj majci, mojoj voljenoj supruzi. Danas se rodio Ricardo Hržica, još jedna sinčina! Mogu samo reći: Bog je velik!", napisao je pjevač na Instagramu, nakon čega je dobio brojne čestitke.
Alan Hržica - 3 Foto: In Magazin
Alan Hržica - 1 Foto: In Magazin
In Magazin: Alan Hržica - 5 Foto: In Magazin
"Obitelj je nešto najljepše što mi se dogodilo. Kasno sam dobio prvog sina – Davida sam dobio s 40, Leona s 42, a sad ću ponovno dobiti dijete s 47. Dakle, hrabro, ali uz Božju pomoć idemo dalje", izjavio je Hržica za IN magazin prije nekoliko mjeseci kada je ekskluzivno otkrio da njegova supruga trudna treći puta.
Alan i Ricarda u braku su deset godina, a pjevač ne krije koliko je ponosan na suprugu.
Alan Hržica sa suprugom Foto: Damir Krajac/Cropix
In Magazin: Alan Hržica Foto: In Magazin
Alan Hržica (Foto: Instagram) Foto: Instagram
"Ona je onaj najbitniji segment u kući. Koliko ona brine za sve nas i koja je to operativa – i bez obzira što sam i ja zreo čovjek, ta briga je i za mene. Bez nje bismo bili totalno rasipani", riječi su Hržice.
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Tko je uspješna i lijepa pjevačica iz regije koju spajaju s Jakovom Jozinovićem?
1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Tatjana Jurić u razgovoru za naš portal otkrila je koji će prizor iz Kanade pamtiti cijeli život
Pogledaji ovo Celebrity Dok se kći glumačkog para sunčala u toplesu, njegov izbor kupaćih svima je zapeo za oko
Pogledaji ovo Celebrity Sestra Luke Nižetića nakon dugo vremena snimljena je u javnosti, nekad je bila jedno od najpoznatijih TV lica