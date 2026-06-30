U obitelj našeg pjevača stigao je treći sin: ''Bog je velik!''

Pjevač duhovne glazbe Alan Hržica i njegova supruga Ricarda dobili su trećeg sina, kojem su dali ime Ricardo, a sretnu vijest podijelili su na društvenim mrežama.

Alan Hržica i njegova supruga Ricarda ovih dana imaju razlog za slavlje!

Naš 47-godišnji pjevač poznat po koncertima duhovne glazbe, koji ove godine održava turneju u 30-ak hrvatskih gradova, dobio je treće dijete - sina koji je dobio ime Ricardo, po svojoj majci, a vijest je podijelio na društvenim mrežama.

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"Dao sam mu ime po njegovoj majci, mojoj voljenoj supruzi. Danas se rodio Ricardo Hržica, još jedna sinčina! Mogu samo reći: Bog je velik!", napisao je pjevač na Instagramu, nakon čega je dobio brojne čestitke.

Alan Hržica - 3 Foto: In Magazin

Alan Hržica - 1 Foto: In Magazin

In Magazin: Alan Hržica - 5 Foto: In Magazin

"Obitelj je nešto najljepše što mi se dogodilo. Kasno sam dobio prvog sina – Davida sam dobio s 40, Leona s 42, a sad ću ponovno dobiti dijete s 47. Dakle, hrabro, ali uz Božju pomoć idemo dalje", izjavio je Hržica za IN magazin prije nekoliko mjeseci kada je ekskluzivno otkrio da njegova supruga trudna treći puta.

Alan i Ricarda u braku su deset godina, a pjevač ne krije koliko je ponosan na suprugu.

Alan Hržica sa suprugom Foto: Damir Krajac/Cropix

In Magazin: Alan Hržica Foto: In Magazin

Alan Hržica (Foto: Instagram) Foto: Instagram

"Ona je onaj najbitniji segment u kući. Koliko ona brine za sve nas i koja je to operativa – i bez obzira što sam i ja zreo čovjek, ta briga je i za mene. Bez nje bismo bili totalno rasipani", riječi su Hržice.

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