Dok se kći glumačkog para sunčala u toplesu, njegov izbor kupaćih svima je zapeo za oko

Američka manekenka Amelia Gray Hamlin uživa na odmoru u Saint-Tropezu s dečkom Nicolaijem Marcianom, koji je privukao pažnju kupaćim hlačama s crveno-bijelim kockastim uzorkom.

Američka manekenka Amelia Gray Hamlin posljednjih dana puni medijske stupce fotografijama s odmora u Saint-Tropezu, gdje je snimljena kako se sunča u toplesu na luksuznoj jahti. No, ovoga puta pažnju nije privukla samo ona, već i njezin dečko Nicolai Marciano.

Dok je Amelia uživala u kupanju i sunčanju s društvom, Marciano je na jahti nosio upečatljive kupaće hlače s motivom crveno-bijelih hrvatskih kockica, koje su odmah zapele za oko. Modni detalj izazvao je niz komentara na društvenim mrežama, posebno među hrvatskim fanovima koji su primijetili zanimljiv izbor uzorka.

Amelia Gray Hamlin i Nicolai Marziano - 3 Foto: Profimedia

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Par je tijekom odmora izmjenjivao trenutke opuštanja na palubi, kupanja u moru i vožnje vodenim skuterom, a fotografi su ih snimili u vrlo prisnim trenucima, potvrdivši da zaljubljeni dvojac uživa u ljetnim danima na Azurnoj obali.

Amelia Gray Hamlin i Nicolai Marziano - 1 Foto: Profimedia

Vezu su započeli relativno nedavno, iako se poznaju još od djetinjstva. Amelia je otkrila da Nicolaija poznaje više od deset godina jer je odrastao u istom društvu u Los Angelesu te je čak išao u školu s njezinom starijom sestrom Delilah.

Amelia Gray Hamlin i Nicolai Marziano - 2 Foto: Profimedia

Nicolai Marciano sin je Paula Marciana, jednog od suosnivača modnog brenda Guess, a danas i sam obnaša jednu od vodećih funkcija u kompaniji kao direktor razvoja novih poslovnih projekata.

Osim što je nasljednik poznatog modnog carstva, posljednjih godina aktivno sudjeluje u razvoju brenda i suradnjama s poznatim imenima iz svijeta mode i glazbe.

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