Tko je uspješna i lijepa pjevačica iz regije koju spajaju s Jakovom Jozinovićem?

Od glazbenog čuda iz Goražda i pobjednice "Zvezda Granda" do jedne od najpopularnijih regionalnih pjevačica, Džejla Ramović karijeru uspješno gradi uz velik utjecaj na društvenim mrežama i stalni interes javnosti za njezin privatni život.

Posljednjih dana Džejla Ramović našla se u središtu pozornosti zahvaljujući videu Jakova Jozinovića, koji je ubrzo pri postavljanju izbrisan. Na tom videu vinkovačka senzacija, koja je nedavno održala dva koncerta u Areni Zagreb, ljubi se s nepoznatom djevojkom, a fanovi su prema prstenu zaključili kako se radi o mladoj pjevačici iz Bosne i Hercegovine.

Ramović je posljednjih godina jedno od najprepoznatljivijih mladih glazbenih imena u regiji. Osim glasom, pažnju javnosti privlači i ljepotom, modnim stilom te samozatajnim privatnim životom, zbog čega je često tema medijskih napisa i nagađanja.

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Džejla Ramović - 3 Foto: Instagram

Džejla Ramović Foto: Antonio Balic / CROPIX

Rođena je 29. travnja 2002. godine u Goraždu, gdje je i odrasla u skladnoj obitelji koja joj je od samog početka bila najveća podrška. Najmlađa je kći u obitelji, a posebno je vezana uz majku Editu te starije sestre Lejlu i Šejlu, koje često ističe kao svoje najveće oslonce. U više je navrata govorila kako joj upravo obitelj predstavlja najveće bogatstvo u životu.

Glazbeni talent pokazala je još kao djevojčica. Uz školovanje pohađala je glazbene aktivnosti, svirala klavir i objavljivala obrade svjetskih hitova na društvenim mrežama, gdje je vrlo rano počela okupljati publiku.

Šira publika upoznala ju je 2016. godine kada je pobijedila u dječjem glazbenom natjecanju "Neki novi klinci". Tada je oduševila žiri zrelošću interpretacije i moćnim vokalom, a pobjeda joj je otvorila vrata regionalne scene. Nakon toga počela je objavljivati prve autorske pjesme, među kojima su se izdvojile "Ruža", "Potraži me" i "Jedna kao nijedna", no najveći iskorak tek je slijedio.

Godine 2019. Džejla je pobijedila u 13. sezoni "Zvezda Granda", jednom od najgledanijih glazbenih natjecanja u regiji. Tijekom cijele sezone bila je favoritkinja publike i žirija, a mnogi su njezin glas uspoređivali s najvećim regionalnim pjevačicama. Mentorica joj je bila Marija Šerifović, s kojom je razvila blizak prijateljski odnos.

Nakon pobjede uslijedili su brojni nastupi, singlovi i suradnje, a Džejla se nametnula kao jedno od zaštitnih lica mlađe generacije izvođača.

Džejla Ramović - 2 Foto: Instagram

Džejla Ramović Foto: Pedja Milosavljevic

Velika popularnost donijela je i brojne glasine. Godinama su mediji nagađali o prirodi njezina odnosa sa Šerifović, što su obje više puta demantirale, ističući kako ih veže prijateljstvo i profesionalno poštovanje.

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Posljednjih mjeseci ponovno se našla u središtu pažnje zbog nagađanja o mogućoj vezi s Jozinovićem, nakon što su zajedno nastupili na njegovom koncertu, a društvenim mrežama počele kružiti razne teorije. Nijedno od njih dvoje te napise nije komentiralo.

Sama Džejla više je puta poručila da privatni život želi zadržati za sebe te da pažljivo bira što će podijeliti s javnošću.

Osim glazbe, Džejla je posljednjih godina izgradila snažnu prisutnost na društvenim mrežama. Na Instagramu okuplja stotine tisuća pratitelja, s kojima dijeli modne kombinacije, putovanja, beauty sadržaj i detalje iz svakodnevice.

Upravo zbog elegantnog stila i nenametljivog pristupa često surađuje s modnim i beauty brendovima, pa je danas jednako tražena među oglašivačima kao i na glazbenoj sceni.

Jakov Jozinović i misteriozna cura - 2 Foto: Instagram Screenshot

Jakov Jozinović i misteriozna cura - 1 Foto: Instagram Screenshot

Iako joj je karijera bila u punom zamahu, Džejla nije odustala od obrazovanja. Nakon završetka srednje škole upisala je studij u Barceloni, gdje je nekoliko godina živjela i usavršavala se. U intervjuima je govorila kako joj je život u Španjolskoj donio veću samostalnost, nova iskustva i drukčiji pogled na život.

Isticala je da joj je upravo školovanje pomoglo pronaći ravnotežu između privatnog života i estrade te da je željela imati kvalitetno obrazovanje uz glazbenu karijeru.

Džejla posljednjih godina pažljivo gradi karijeru, bez velikog broja izdanja, ali s jasnim ciljem da svaka pjesma bude iskorak. Nakon singlova poput "Rizik", "Tajna veza", "Zime" i "Bol", najavila je da priprema novi album kojim želi pokazati svoju glazbenu širinu.

Kako je komentirala popularnost Jakova Jozinovića, pročitajte OVDJE.

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