Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina

Hrvatska operna sopranistica Lana Kos udala se u Sankt Peterburgu za 41 godinu starijeg talijanskog redatelja Giancarla del Monaca, s kojim je u vezi više od deset godina.

Hrvatska operna sopranistica Lana Kos udala se za svog dugogodišnjeg partnera, slavnog talijanskog opernog redatelja Giancarla del Monaca u Sankt Peterburgu.

Vijest je podijelila na društvenim mrežama emotivnom objavom u kojoj je otkrila da je, nakon niza velikih profesionalnih uspjeha posljednjih tjedana, uslijedio i najljepši životni trenutak – vjenčanje.

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Lana Kos i Giancarlo del Monaco - 2 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

"Kakav nevjerojatan vrtlog emocija, glazbe, snova i životnih trenutaka koji mijenjaju sve! 'Il Trovatore' u kazalištu Mariinsky, Verdijev Requiem u Jekaterinburgu, nezaboravni dani u Omsku, inspirativni susreti, ovacije publike, prijateljstva i putovanja... A onda, kao najljepši završetak svega – udala sam se", napisala je Lana, dodavši kako joj je srce prepuno sreće i zahvalnosti te da sada "počinje najveća avantura".

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Ljubavna priča Lane Kos i 41 godinu starijeg Giancarla del Monaca traje više od desetljeća. Njihova je veza javnosti poznata još od 2012. godine, kada su zajedno surađivali na opernoj produkciji Manon Lescaut u Ateni, a dvije godine kasnije Lana je u intervjuima otvoreno govorila o njihovoj ljubavi, ističući da joj razlika u godinama ne predstavlja nikakav problem.

Lana Kos i Giancarlo del Monaco - 4 Foto: Dragan Matic / CROPIX

Lana Kos i Giancarlo del Monaco - 7 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

"To je nevažno. Može uz mene biti netko od 35 godina, a star duhom. Giancarlo ima više energije od mene", izjavila je svojedobno.

Giancarlo del Monaco jedno je od najuglednijih imena svjetske operne scene. Sin legendarnog tenora Marija del Monaca, tijekom bogate karijere režirao je više od stotinu opernih produkcija u najprestižnijim svjetskim kazalištima, uključujući Metropolitan Operu u New Yorku, milansku Scalu i Bečku državnu operu, a obnašao je i vodeće funkcije u brojnim opernim kućama i festivalima.

Lana Kos i Giancarlo del Monaco - 8 Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX

Lana Kos, rođena Varaždinka, već godinama gradi zavidnu međunarodnu karijeru. Debitirala je sa samo 17 godina u zagrebačkom HNK-u, a danas nastupa na najvećim svjetskim opernim pozornicama. Iza sebe ima i jedan prethodni brak te sina Adama, a sada je, nakon više od deset godina veze, svoju ljubav s Giancarlom del Monacom okrunila brakom.

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