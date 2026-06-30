Viralni mladenci sa Svjetskog prvenstva dolaze na medeni mjesec u Hrvatsku!

Nakon što su na dan vjenčanja neočekivano završili usred hrvatske navijačke euforije u Philadelphiji, Ashton i Zach sada pakiraju kofere za Hrvatsku.

Ashton i Zach Smith, američki par koji je postao viralan nakon što su se na dan vjenčanja našli usred povorke hrvatskih navijača u Philadelphiji, uskoro stižu u Hrvatsku. Vijest je potvrdila Hrvatska turistička zajednica, koja ih je zajedno s veleposlanstvom hrvatskih navijača ''Mi Hrvati'' pozvala da medeni mjesec provedu upravo u našoj zemlji.

Na službenom profilu HTZ-a na Instagramu objavljeno je kako su mladenci prihvatili poziv, uz kratku poruku: ''Dobro došli, Ashton i Zach! Detalji uskoro.''

Podsjetimo, Ashton i Zach tek su izašli iz gradske vijećnice nakon vjenčanja kada su se sasvim slučajno našli usred rijeke hrvatskih navijača koji su u crveno-bijelim dresovima slavili uoči utakmice Hrvatske i Gane. Umjesto da im neočekivana gužva poremeti planove, mladenci su se prepustili atmosferi, zaplesali s navijačima i nasmijanim fotografijama osvojili društvene mreže.

Mladenci u Philadelphiji Foto: Boris Kovacev/Cropix

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Hrvatska turistička zajednica cijeli je događaj opisala kao ''čistu čaroliju'' te je podsjetila da su hrvatski navijači mladom paru sasvim spontano uljepšali jedan od najvažnijih dana u životu. U objavi je poručeno i: ''Rekli su da. Sada dolaze u Hrvatsku.''

Vjenčanje u Philadelphiji Foto: Boris Kovacev/Cropix

Dirljiva priča ubrzo je odjeknula i izvan granica Hrvatske, a u međuvremenu je pokrenuta i akcija prikupljanja donacija kako bi Ashton i Zach imali nezaboravan medeni mjesec. Čini se da će slučajni susret s hrvatskim navijačima dobiti sretan nastavak – ovoga puta na hrvatskoj obali.

Vjenčanje u Philadelphiji Foto: Boris Kovacev/Cropix

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