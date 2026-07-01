Zvijezda Spasilačke službe s više od 1,8 milijuna pratitelja dijeli prizore iz Hrvatske

Osim u morskim radostima, Brooks Nader uživa i u upoznavanju hrvatskih znamenitosti. Na društvenim mrežama podijelila je fotografije s Visovca, jednog od najpoznatijih otočića u Nacionalnom parku Krka.

Američka manekenka Brooks Nader već nekoliko dana s prijateljicama odmara u Hrvatskoj. Nakon što je pratiteljima pokazala kako uživa u Dubrovniku i ljetnim radostima na Jadranu, sada je otkrila da je dio odmora posvetila i upoznavanju hrvatske kulturne i vjerske baštine. Na Instagram priči Brooks Nader je objavila prizor Visovca snimljen s vode uz poruku: ''Heading to Visovac Monastery owned by the Catholic Church''

Brooks Nader - 6 Foto: Instagram

Potom je podijelila fotografije ispred crkve, unutrašnjosti samostana te zajedničku fotografiju sa svećenikom i društvom. Za posjet sakralnom prostoru ona i prijatelji preko odjeće su prebacili lagane marame.

Brooks Nader - 2 Foto: Instagram

Brooks Nader - 4 Foto: Instagram

Među objavama našla se i fotografija kipa Djevice Marije uz obalu Visovačkog jezera, kao i mirni prizori prirode koji okružuju jedan od najpoznatijih hrvatskih otočića.

Brooks Nader - 7 Foto: Instagram

Brooks Nader - 5 Foto: Instagram

Brooks očito slobodne dane ne provodi samo na plaži, već koristi priliku za upoznavanje hrvatske kulturne i vjerske baštine, a Visovac je, sudeći prema njezinim objavama, ostavio snažan dojam.

Brooks Nader - 8 Foto: Instagram

Brooks Nader - 1 Foto: Instagram

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