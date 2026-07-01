Pretraži
uživa u lijepoj našoj!

Zvijezda Spasilačke službe s više od 1,8 milijuna pratitelja dijeli prizore iz Hrvatske

Piše K.D., Danas @ 10:14 Celebrity komentari
Brooks Nader Brooks Nader Foto: Instagram

Osim u morskim radostima, Brooks Nader uživa i u upoznavanju hrvatskih znamenitosti. Na društvenim mrežama podijelila je fotografije s Visovca, jednog od najpoznatijih otočića u Nacionalnom parku Krka.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Nova glazbena priča Hane Huljić
stiže novi projekt?
Hana Huljić objavila tajanstveni video i pokrenula lavinu reakcija u outfitu kakav na njoj rijetko vidimo
Brooks Nader pokazala što ju je oduševilo u Hrvatskoj
uživa u lijepoj našoj!
Zvijezda Spasilačke službe s više od 1,8 milijuna pratitelja dijeli prizore iz Hrvatske
Lidija Bačić u podcastu IN magazina progovorila o temi koja joj je jako bitna - kućanstvu
ekskluzivni intervju!
Lidija Bačić ima vrlo jasno pravilo kada je riječ o kućanstvu: ''Žene nisu sluškinje''
Lidija Bačić nova je gošća podcasta Nema labavo by IN magazin: Progovorila o temama koje intrigiraju javnost
VELIKI INTERVJU
EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje
Tko je Abigail Velez, novinarka koja je naljutila Bosnu i Hercegovinu?
pokazala nepoštovanje
Tko je novinarka koja je razljutila Bosance? Bila je kraljica ljepote, a jedna rečenica obilježila joj je karijeru
Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi
gušta u miamiju
Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi
Udala se pjevačica Lana Kos
''nevjerojatan vrtlog emocija''
Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
Ana Maslać Plenković u posjetu Drinovcu
privukla svu pozornost
Supruga premijera Andreja Plenkovića pojavila se u haljini koju je prije nje nosila belgijska prijestolonasljednica
Meri Goldašić uživala na spektaklu Bad Bunnyja
nije propustila spektakl
Naša influencerica otišla na koncert trenutačno najpopularnijeg glazbenika na svijetu
Jelena Rozga za In Magazin ekskluzivno progovorila o zdravstvenim problemima: ''Imam inzulinsku rezistenciju i taj šećer mi luduje''
''osjećala sam promjene''
Jelena Rozga za IN Magazin ekskluzivno progovorila o zdravstvenim problemima: ''I stavili su me na terapiju''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Pacijenti u riječkoj bolnici leže u nerashlađenim sobama
OGLASILA SE BOLNICA
FOTO "Moj otac u lokvi znoja u bolnici": Fotografije s Odjela kardiologije riječkog KBC-a usred toplinskog vala izazvale šok
DHMZ: Od sredine dana promjena vremena praćena kišom, grmljavinom
DHMZ
Stiže nevrijeme, izdano posebno upozorenje: Budite spremni, moguće su vrlo opasne oluje
Stižu drastične kazne za prekršaje u prometu, sudovi ih više neće moći smanjivati
DRASTIČNE PROMJENE
Država kreće u žestoki obračun s vozačima: Kazne lete u nebo, evo tko je prvi na udaru
show
Meri Goldašić uživala na spektaklu Bad Bunnyja
nije propustila spektakl
Naša influencerica otišla na koncert trenutačno najpopularnijeg glazbenika na svijetu
Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi
gušta u miamiju
Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi
Tragedija Christine Grimmie
Šokantna tragedija
Imala je samo 22 godine: Jedan susret s obožavateljem završio je na najstrašniji mogući način
zdravlje
Što se događa s vašim šećerom u krvi kada jedete tjesteninu s umakom od rajčice?
Ovo trebate znati
Što se događa s vašim šećerom u krvi kada jedete tjesteninu s umakom od rajčice?
Stopala i jetra: Ovaj simptom mnogi ignoriraju, a može ukazivati na cirozu
Piše liječnik
Stopala i jetra: Ovaj simptom mnogi ignoriraju, a može ukazivati na cirozu
Mnogi Hrvati ovo rade tijekom kupanja u jezeru, a mogu se zaraziti parazitima!
Oprez!
Mnogi Hrvati ovo rade tijekom kupanja u jezeru, a mogu se zaraziti parazitima!
zabava
Idilična plaža puna je prijetnji, pokazala zašto se tamo nitko ne kupa
Čovječe…
Idilična plaža puna je prijetnji, pokazala zašto se tamo nitko ne kupa
Čudo u bolnici: Čak 17 medicinskih sestara iz rodilišta istovremeno čeka prinove
Wow!
Čudo u bolnici: Čak 17 medicinskih sestara iz rodilišta istovremeno čeka prinove
"Dajte joj povišicu!": Osvojila svijet šaljivim objavama o Lošinju, a sad je nadmašila i samu sebe
Ponos Velog Lošinja
"Dajte joj povišicu!": Osvojila svijet šaljivim objavama o Lošinju, a sad je nadmašila i samu sebe
tech
Fascinantna sposobnost 17-godišnjakinje oduševila znanstvenike: Takvih je ljudi tek stotinjak na svijetu
Neki bi joj zavidjeli
U strahu da ne ispadne čudna samo je obitelji priznala što može. Znanstvenici oduševljeni: "Takvih ima samo 100"
sport
Tragedija s motociklom: Poginuo mladi hrvatski nogometaš, imao je samo 21 godinu!
Počivao u miru
Tragedija s motociklom: Poginuo mladi hrvatski nogometaš, imao je samo 21 godinu!
Ekvadorci se žalili zbog velike buke ispred hotela u Meksiku
"Ovakvo ponašanje..."
FIFA bi morala reagirati: Prekipjelo im je, uputili su službenu pritužbu!
Euforija u BiH: Kafići smiju raditi do jutra, a na posao se može kad se probudite
PREPORUČUJE - VLADA
Euforija u BiH: Kafići smiju raditi do jutra, a na posao se može kad se probudite
tv
Crno more: Odlazi, a odlučila je i kada
CRNO MORE
Crno more: Odlazi, a odlučila je i kada
Nasljednik: Zaprijetio joj je - ne može se tako razgovarati
NASLJEDNIK
Nasljednik: Zaprijetio joj je - ne može se tako razgovarati
Tajne prošlosti: Napunila je čašu - nije joj jasno što se događa
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Napunila je čašu - nije joj jasno što se događa
putovanja
Najbolje europske pizzerije 2026. 50 Top Pizza
50 Top Pizza
Objavljen je popis najboljih pizzerija u Europi – jedna se nalazi i u Hrvatskoj
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu
Sakarun
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu
Tjedni jelovnik ljetna jela od 29.6. do 4.7. 2026.
Tjedni jelovnik
7 laganih i finih jela za svaki dan ovoga tjedna – kad je vani jako vruće
novac
Ovo je 50 najbogatijih američkih obitelji. Rockefellerovi na dnu, Trumpovi nisu ni blizu
Deset novih na ljestvici
Ovo je 50 najbogatijih američkih obitelji. Rockefellerovi na dnu, Trumpovi nisu ni blizu
Stručnjak upozorava: Naše zgrade su građene za prošlo stoljeće, evo zašto će prve stradati u idućoj oluji
Fizika vjetra
Stručnjak upozorava: Naše zgrade su građene za prošlo stoljeće, evo zašto će prve stradati u idućoj oluji
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Ana Maslać Plenković u elegantnoj haljini brenda Destree
ELEGANTNO IZDANJE
Haljina Ane Maslać Plenković profinjena je, jednostavna i stvorena za ljeto - a nose je i princeze
Kolač mjeseca lipnja: Kolač s grizom i višnjama
Kolač mjeseca
Dobro ga ohladite i uživajte: Kolač mjeseca je kolač s višnjama i grizom
Pitali smo HTZ što čeka mladence kad dođu na medeni mjesec u Hrvatsku
Po njihovim željama
Pitali smo HTZ što čeka mladence kad dođu u Hrvatsku, evo što su nam odgovorili
sve
Tragedija s motociklom: Poginuo mladi hrvatski nogometaš, imao je samo 21 godinu!
Počivao u miru
Tragedija s motociklom: Poginuo mladi hrvatski nogometaš, imao je samo 21 godinu!
Ekvadorci se žalili zbog velike buke ispred hotela u Meksiku
"Ovakvo ponašanje..."
FIFA bi morala reagirati: Prekipjelo im je, uputili su službenu pritužbu!
Meri Goldašić uživala na spektaklu Bad Bunnyja
nije propustila spektakl
Naša influencerica otišla na koncert trenutačno najpopularnijeg glazbenika na svijetu
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene