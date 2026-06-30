Atraktivna zvijezda novog Baywatcha uživa u Hrvatskoj, u ovom gradu nije mogla sakriti oduševljenje!

Brooks Nader pauzu od snimanja novog Baywatcha iskoristila je za posjet Dubrovniku. Na Instagramu je podijelila prizore iz stare gradske jezgre.
Američka manekenka i glumica Brooks Nader predahnula je od snimanja nove serije Baywatch posjetom Dubrovniku.3 vijesti o kojima se priča gušta u miamiju Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi privukla svu pozornost Supruga premijera Andreja Plenkovića pojavila se u haljini koju je prije nje nosila belgijska prijestolonasljednica ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
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Iako nije otkrila gdje se nalazi, fotografije koje je podijelila na Instagram Storyju otkrivaju da je vrijeme provela u povijesnoj jezgri grada, a posebno ju je oduševila dubrovačka katedrala.
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Brooks Nader - 5 Foto: Brooks Nader/Instagram
Brooks Nader - 3 Foto: Brooks Nader/Instagram
Zabilježila je i šetnju jednom od kamenih ulica unutar gradskih zidina, a prema svemu sudeći u Dubrovnik je stigla jahtom.
Brooks Nader - 2 Foto: Brooks Nader/Instagram
Brooks Nader - 1 Foto: Brooks Nader/Instagram
Nije poznato kamo će dalje nastaviti putovanje, no objave sugeriraju da je hrvatski jug ostavio snažan dojam na atraktivnu Amerikanku.
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Brooks Nader - 3 Foto: Profimedia
Brooks Nader - 5 Foto: Profimedia
Brooks Nader Foto: Profimedia
Brooks je javnosti poznata po odvažnim modnim izdanjima i uspješnoj manekenskoj karijeri, a uskoro će je gledatelji imati priliku gledati i u jednoj od glavnih uloga u novoj verziji kultnog Baywatcha, čija se premijera očekuje u sezoni 2026./2027.
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