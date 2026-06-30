Jelena Rozga za IN Magazin ekskluzivno progovorila o zdravstvenim problemima: ''I stavili su me na terapiju''

U sklopu druge večeri Melodija Jadrana, Jelena Rozga priredila je noć za pamćenje. Jedna od najvećih zvijezda na ovim prostorima spektakularnim koncertom u rodnom Splitu proslavila je 30 godina karijere. Tim se povodom u Galeriji Meštrović s njom družio naš Gordan Vasilj kojem je ekskluzivno otkrila kako se bori s inzulinskom rezistencijom, a osvrnula se i na outfit zbog kojeg se našla na meti dežurnih hejtera. Pa pogledajmo!

Od djevojke iz Magazina do jedne od najvećih regionalnih zvijezda, fenomen uspjeha Jelene Rozge traje već tri desetljeća. Povodom velikog jubilleja omiljena Splićanka je svojim sugrađanima priredila više od dva sata glazbe, emocija i BEZvremenskih hitova.

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''Toliko je bilo lijepo Gogi moj, bilo je preemotivno, bilo bi emotivno i da nisu moji roditelji bili ovdje, a ovako je bilo puta dva. Bila mi je sestra, bio mi je nećak, bili su svi dragi ljudi, prijatelji. Presretna, prezadovoljna, toliko su mi dali ljubavi, ja sam vratila naravno, tako da ću večeras spavati kao bebica.''

Tijekom nezaboravnog koncerta, emotivna pjevačica nekoliko se puta rasplakala.

''A što da radim? Ne mogu non stop te emocije zagušiti. Kako mi dođe, tako ću napraviti. Pa rekla sam i na bini neka pišu što god hoće, to je jače od mene, to su emocije, to je ljubav.'', govori nam Jelena.

Jelena nam je nježnim riječima govorila o ocu Anti, na kojeg nalikuje ne samo fizički, nego i karakterom.

''Ja sam tatino dijete oduvijek bila. Moj tata jako malo priča, ali ja kad vidim te njegove prelijepe okice, ja sve čitam iz tih njegovih okica. On i ja smo toliko povezani sve ove godine. I od malena on nije smio ići u dućan, a da mene ne poljubi.''

Na jednom od najvažnijih koncerata u karijeri uz nju je bio i dečko Ivan Huljić, a svoju ljubav od lani više ne skrivaju od javnosti.

''Lijepo mi je, sretna sam. Ja sam samo pustila i to je mislim najpametnije i nekako najbolje za mene.''

Svaki početak je težak, a Rozga ih je imala dva - prvi u grupi Magazin '96., a onda još izazovniji kao solistica 10 godina kasnije.

''Ja nikad nisam otkazala ni jedan koncert koliko god bila bolesna, imala fibru ili ne znam što, ja sam uvijek bila na bini i s osmijehom na licu. I trebalo je puno, puno godina da ja dođem do svega ovoga, ali sve nekako polako, stepenicu po stepenicu, svaka je bila teška, ali vrijedilo je sve to skupa.''

Iako tijekom svih 30 godina karijere na koncertima pije isključivo vodu, ovaj put je pila sok, a razlog je, zdravstvene prirode.

''Kako ti sve vidiš? Već godinama ja osjećam da se neke promjene dešavaju. Konstantno sam bila žedna, na bini sam ostajala bez tekućine, nakon što bih popila čašu vode, bila sam konstantno gladna, a kilaža je padala.''

Pred odlazak na američku turneju u ožujku obavila je pretrage, a nalaz nije bio najbolji.

''I stavili su me na terapiju, ustvari imam inzulinsku rezistenciju i taj šećer mi luduje, odnosno desi mi se na bini da ga uopće nemam i slabost i onda moram nešto slatko popiti, moram jesti jako puno obroka, nutricionistica mi je složila pravilne obroke. Moram jesti pet puta dnevno. To je onako s obzirom na moj posao i putovanja malo i teško i naporno, ali ja se stvarno trudim, tablete pijem tri puta dnevno.''

Disciplinirana Jelena se trenutačno, kaže, osjeća dobro.

''Ja sam prestala jesti čokoladu u tom trenutku, izbacila sam nekih sigurno 70% ugljikohidrata, a na kraju krajeva ja volim meso i ribu tako da je meni ustvari top. Imam zamjenskih stvari bez šećera, snašla sam se, ali mi je najveći problem na bini, lijepe mi se usta.''

Rozga se osvrnula i na "online modne kritičare", koji su se obrušili na nju nakon što se na nedavnom koncertu u Novom Vinodolskom pojavila u kratkom traper-kombinezonu.

''Pa meni je ono što sam obukla, o čemu se pričalo zadnjih par dana, meni je ono bilo lijepo i zbog svog zdravlja i zbog svega ja sam odlučila ne obadavati uopće, ne čitati komentare. Nekome će se svidjeti, nekome neće i apsolutno neka se piše što god hoće. Ako nam je svima problem što će netko obući, što će netko staviti na glavu, da mi je takav problem ja ga potpisujem do kraja života.'', zaključila je Jelena.

A mi joj u ime In Magazina od srca čestitamo prvih 30 godina uspješne karijere.

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