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''osjećala sam promjene''

Jelena Rozga za IN Magazin ekskluzivno progovorila o zdravstvenim problemima: ''I stavili su me na terapiju''

Piše Gordan Vasilj/I.G., Danas @ 17:51 inMagazin komentari
Jelena Rozga - 5 Jelena Rozga - 5 Foto: In Magazin

U sklopu druge večeri Melodija Jadrana, Jelena Rozga priredila je noć za pamćenje. Jedna od najvećih zvijezda na ovim prostorima spektakularnim koncertom u rodnom Splitu proslavila je 30 godina karijere. Tim se povodom u Galeriji Meštrović s njom družio naš Gordan Vasilj kojem je ekskluzivno otkrila kako se bori s inzulinskom rezistencijom, a osvrnula se i na outfit zbog kojeg se našla na meti dežurnih hejtera. Pa pogledajmo!

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