Žene, pripremite lepeze! Paparazzi od nove zvijezde Spasilačke službe napravili vruće kadrove

Stephen Amell ovih dana snima novu verziju kultnog Baywatcha, a paparazzi su ga na Venice Beachu snimili u ulozi zgodnog spasioca.

Stephen Amell ponovno je privukao poglede, i to ne samo zbog nove uloge. Glumac, najpoznatiji po seriji "Arrow", ovih dana snima novu verziju kultnog "Baywatcha" na slavnoj Venice Beach, gdje su ga fotografi uhvatili u ulozi zgodnog spasioca.

Amell je na setu pokazao impresivnu fizičku formu. Bez majice, u prepoznatljivim crvenim hlačicama spasilačke službe, istaknuo je isklesane mišiće i preplanuli ten, zbog čega su mnogi komentirali da izgleda kao da je rođen za ovu ulogu.

Stephen Amell - 3 Foto: Tim Regas / SplashNews.com / Splash / Profimedia

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Snimanje nove adaptacije "Baywatcha" u punom je jeku, a plaža Venice ponovno odiše atmosferom kultne serije koja je proslavila Davida Hasselhoffa i Pamelu Anderson. Uz Amella na setu je bila i glumica Jessica Belkin, s kojom je snimao nekoliko akcijskih scena.

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Stephen Amell - 1 Foto: Tim Regas / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Paparazzi su uhvatili glumca dok je upravljao spasilačkim četverociklom i trčao plažom, pokazujući da će nova verzija popularne franšize donijeti obilje akcije, ali i nezaobilaznih prizora koji su obilježili originalni Baywatch.

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