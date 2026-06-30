Žene, pripremite lepeze! Paparazzi od nove zvijezde Spasilačke službe napravili vruće kadrove

Stephen Amell ovih dana snima novu verziju kultnog Baywatcha, a paparazzi su ga na Venice Beachu snimili u ulozi zgodnog spasioca.
Stephen Amell ponovno je privukao poglede, i to ne samo zbog nove uloge. Glumac, najpoznatiji po seriji "Arrow", ovih dana snima novu verziju kultnog "Baywatcha" na slavnoj Venice Beach, gdje su ga fotografi uhvatili u ulozi zgodnog spasioca.3 vijesti o kojima se priča gušta u miamiju Ovako Ronaldova Georgina zaista izgleda u kupaćem kostimu, uhvatili ju paparazzi privukla svu pozornost Supruga premijera Andreja Plenkovića pojavila se u haljini koju je prije nje nosila belgijska prijestolonasljednica ''nevjerojatan vrtlog emocija'' Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
Amell je na setu pokazao impresivnu fizičku formu. Bez majice, u prepoznatljivim crvenim hlačicama spasilačke službe, istaknuo je isklesane mišiće i preplanuli ten, zbog čega su mnogi komentirali da izgleda kao da je rođen za ovu ulogu.
Stephen Amell - 3 Foto: Tim Regas / SplashNews.com / Splash / Profimedia
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Snimanje nove adaptacije "Baywatcha" u punom je jeku, a plaža Venice ponovno odiše atmosferom kultne serije koja je proslavila Davida Hasselhoffa i Pamelu Anderson. Uz Amella na setu je bila i glumica Jessica Belkin, s kojom je snimao nekoliko akcijskih scena.
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Stephen Amell - 1 Foto: Tim Regas / SplashNews.com / Splash / Profimedia
Paparazzi su uhvatili glumca dok je upravljao spasilačkim četverociklom i trčao plažom, pokazujući da će nova verzija popularne franšize donijeti obilje akcije, ali i nezaobilaznih prizora koji su obilježili originalni Baywatch.
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