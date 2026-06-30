Otkriven uzrok smrti dječje zvijezde iz kultnog horora, službeno izvješće otkrilo je potresne detalje

Dva tjedna nakon smrti 35-godišnje glumice Daveigh Chase otkriveno je da je preminula od posljedica AIDS-a.

Dva tjedna nakon smrti američke glumice Daveigh Chase, poznate po ulozi Samare Morgan u horor hitu "Krug" (The Ring) i posuđivanju glasa Lilo u Disneyjevu animiranom filmu "Lilo i Stitch", objavljen je službeni uzrok njezine smrti.

Glumica je preminula 16. lipnja u bolnici u Los Angelesu u 36. godini života.

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Daveigh Chase - 4 Foto: Profimedia

Daveigh Chase Foto: YouTube Screenshot

Prema izvješću Ureda mrtvozornika okruga Los Angeles, Chase je umrla od sindroma stečene imunodeficijencije (AIDS-a), odnosno najuznapredovalijeg stadija infekcije virusom HIV-a. Kao značajan čimbenik koji je pridonio njezinoj smrti navedena je i kronična uporaba više psihoaktivnih tvari, dok je način smrti službeno proglašen prirodnim.

Daveigh Chase - 3 Foto: Profimedia

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Nakon što je vijest o njezinoj smrti postala javna, njezin partner Roy Hernandez otkrio je da se glumica posljednjih tjedana života borila s meningitisom, ozbiljnim infekcijama krvi i sepsom. Neposredno prije smrti pokrenuo je i nekoliko GoFundMe kampanja kako bi prikupio sredstva za njezino liječenje, navodeći da je njezino zdravstveno stanje bilo kritično.

Daveigh Chase (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Daveigh Chase (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Chase se proslavila još kao djevojčica početkom 2000-ih. Osim što je utjelovila jezivu Samaru u filmu "Krug", glas je posudila Lilo u "Lilu i Stitchu", a gledatelji je pamte i po ulogama u filmovima "Donnie Darko" te serijama "Big Love", "Hitna služba" i "Sabrina, mala vještica".

Posljednjih godina potpuno se povukla iz javnosti, a strani mediji pisali su kako se borila s ovisnošću, beskućništvom i ozbiljnim zdravstvenim problemima. Njezina smrt potresla je brojne obožavatelje koji je i danas pamte po ulogama koje su obilježile djetinjstvo čitave jedne generacije.

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