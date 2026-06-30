Influencerica koju prati više od osamsto tisuća ljudi posjetila Hrvatsku, evo što ju je potpuno osvojilo!

Kenzie Anne, poznatija kao Misskenzieanne, provela je dva tjedna istražujući hrvatsku obalu, a prizori koje je podijelila s pratiteljima pokazuju da ju je Jadran potpuno osvojio.

Američka influencerica Kenzie Anne, koju na društvenim mrežama mnogi poznaju pod imenom Misskenzieanne, ovog je ljeta odlučila istražiti hrvatsku obalu. Tijekom dvotjednog putovanja obišla je nekoliko dalmatinskih destinacija, a dojmove je podijelila sa stotinama tisuća svojih pratitelja.

Kenzie Anne - 10 Foto: Instagram

Kenzie Anne - 2 Foto: Instagram

Putovanje je započela u Dubrovniku, gdje je obišla staru gradsku jezgru, uživala u pogledu na Jadran i okušala se u skakanju sa stijena. U objavljenim fotografijama i videima zabilježila je atmosferu grada, a jedan od njih nazvala je svojom virtualnom razglednicom iz Hrvatske.

Kenzie Anne - 3 Foto: Instagram

Kenzie Anne - 1 Foto: Instagram

Nakon Dubrovnika nastavila je prema Splitu, Hvaru i Korčuli. Dane je provodila kupajući se u moru, istražujući lokalne restorane i upijajući opušteni dalmatinski ritam života, a pratitelji su iz dana u dan mogli pratiti njezinu avanturu.

Kenzie Anne - 8 Foto: Instagram

Kenzie Anne - 7 Foto: Instagram

Po završetku putovanja priznala je da je upravo u Hrvatskoj pronašla ono što joj je trebalo – odmor, mir i uspomene koje će dugo pamtiti. Posebno su je osvojili prirodni krajolici, gostoljubivost ljudi i atmosfera zbog koje je Hrvatsku uvrstila među svoje omiljene europske destinacije.

Kenzie Anne - 9 Foto: Instagram

Kenzie Anne - 3 Foto: Instagram

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Kenzie Anne američka je kreatorica sadržaja, model i poduzetnica koja je popularnost izgradila na društvenim mrežama. Osim što redovito objavljuje sadržaj o putovanjima, modi i lifestyleu, vodi i podcast Women's Rights and Wrongs, u kojem s gostima razgovara o odnosima, mentalnom zdravlju i drugim društvenim temama. Tijekom karijere surađivala je s brojnim poznatim svjetskim brendovima.

Kenzie Anne - 5 Foto: Instagram

Kenzie Anne - 4 Foto: Instagram

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