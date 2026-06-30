Velika transformacija: Pogledajte kako se tijekom godina mijenjao Marko Livaja

Marko Livaja nakon pet godina napušta Hajduk, a prije povratka u Split bogatu je inozemnu karijeru gradio u Interu te klubovima u Italiji, Švicarskoj, Rusiji, Španjolskoj i Grčkoj.

Poslije pet godina Marko Livaja napustit će Hajduk, nakon što je nekoliko dana ranije bio suspendiran zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama.

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Marko Livaja - 9 Foto: CROPIX

Marko Livaja Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

I dok je već izvjesno kako će nastaviti svoj nogometni put izvan Hrvatske, ovo neće biti prvi put da se nogometaš, koji će u kolovozu proslaviti 33. rođendan, okušao u inozemstvu.

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Van Hrvatske otišao je prije nego je postao punoljetan - 2010. godine kada je prodan milanskom Interu.

Marko Livaja - 1 Foto: CROPIX

Marko Livaja - 3 Foto: CROPIX

Marko Livaja - 4 Foto: CROPIX

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Kasnije je igrao u Luganu, Ceseni, Atalanti, Rubinu iz Kazanja, Empoliju, Las Palmasu i AEK-u, prije nego je došao u rodni Split postavši idol mnogih navijača Hajduka.

Marko Livaja - 10 Foto: CROPIX

Marko Livaja - 2 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Marko Livaja u mladosti - 1 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Koliko se mijenjao tijekom godina, pogledajte u fotogaleriji.

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