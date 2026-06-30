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bogata karijera

Velika transformacija: Pogledajte kako se tijekom godina mijenjao Marko Livaja

Piše E. G., Danas @ 11:40 Nekad i sad komentari
Marko Livaja - 2 Marko Livaja - 2 Foto: CROPIX

Marko Livaja nakon pet godina napušta Hajduk, a prije povratka u Split bogatu je inozemnu karijeru gradio u Interu te klubovima u Italiji, Švicarskoj, Rusiji, Španjolskoj i Grčkoj.

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