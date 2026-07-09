Teška dijagnoza nije ju slomila: Najpoznatija hrvatska snaša ponosno predstavlja Slavoniju

Voljeni glas Slavonije, televizijska voditeljica i novinarka Marija Pavković Snaša iza osmijeha i uspješne karijere krije životnu priču ispunjenu ljubavlju prema rodnom kraju, velikim profesionalnim uspjesima, ali i teškom borbom s rakom dojke koja ju je zauvijek promijenila.

Marija Pavković Snaša već gotovo tri desetljeća jedno je od najprepoznatljivijih imena tamburaške glazbe. Pjevačica, televizijska voditeljica, novinarka i velika promotorica slavonske tradicije, tijekom života prošla je brojne uspone, ali i jednu od najtežih životnih bitaka – onu sa zloćudnom bolešću.

Rođena 1974. godine u Vinkovcima, Marija je odrasla u srcu Slavonije, gdje je odmalena bila okružena pjesmom, običajima i folklorom. Ljubav prema tamburi i šokačkoj baštini razvila je još kao djevojčica, a upravo će joj tradicija kasnije postati životni poziv, ali i zaštitni znak.

Marija Pavković Snaša - 3 Foto: Jurica Galoic/PIXSELL/Pixsell

Prije nego što se potpuno posvetila glazbi, radila je kao novinarka i voditeljica, a gledatelji su je posebno zavoljeli u emisijama posvećenima slavonskom načinu života i običajima. U njima nije samo predstavljala glazbu nego i ljude, sela, običaje i vrijednosti koje je željela sačuvati od zaborava.

Na glazbenoj sceni pojavila se tijekom devedesetih godina, a prvi album "Moj garavi, gotovo je" objavila je 1998. godine. Publika ju je brzo prihvatila zbog toplog glasa i autentične interpretacije tamburaške glazbe.

Tijekom karijere nastupala je na brojnim festivalima poput Zlatnih žica Slavonije i Šokačkih pisama, a njezine pjesme redovito su pronalazile put do publike koja voli tradicionalni slavonski izričaj. Među novijim pjesmama izdvajaju se "Žena voli jednom u životu", "Pjesmo moja" i "Srce mi je bolno".

Marija Pavković Snaša - 2 Foto: Jurica Galoic/PIXSELL/Pixsell

Godina 2014. donijela joj je najveći životni šok. Liječnici su joj dijagnosticirali rak dojke.

Marija nikada nije skrivala svoju bolest. Naprotiv, odlučila je javno govoriti o iskustvu kako bi ohrabrila druge žene da redovito odlaze na preventivne preglede. U emotivnom razgovoru za IN magazin tada je ispričala kako nije željela gubiti vrijeme nakon dijagnoze te je liječniku odmah rekla da ukloni tumor.

Jedan od najtežih trenutaka bilo joj je šišanje duge kose, no i tada je pronašla snagu učiniti nešto dobro – kosu je donirala za izradu perika djeci oboljeloj od raka. Taj je potez izazvao veliko poštovanje javnosti.

Tijekom liječenja najveću potporu pružili su joj obitelj i prijatelji, a često je isticala da su joj upravo vjera i pozitivan pogled na život pomogli da izdrži najteže dane.

Nakon oporavka nastavila je nastupati, snimati nove pjesme i sudjelovati u humanitarnim projektima. Svojom pričom želi pokazati da dijagnoza nije kraj života, nego početak drugačijeg pogleda na njega.

Posljednjih godina Marija je ponovno vrlo aktivna na glazbenoj sceni. Novim pjesmama potvrđuje da nije izgubila ljubav prema glazbi, a publika joj uzvraća velikom podrškom. I dalje ostaje vjerna tamburaškom zvuku i slavonskoj tradiciji, po čemu je prepoznatljiva od samih početaka karijere.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Jedan odmor, hrpa badića Maje Šuput: ''Pa vidiš ovo tijelo, nisi valjda slijep...''

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Oskudne kupaće gaćice fatalne Splićanke jedva su prekrile strateške dijelove na plaži