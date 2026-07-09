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životna priča

Teška dijagnoza nije ju slomila: Najpoznatija hrvatska snaša ponosno predstavlja Slavoniju

Piše J. C., Danas @ 10:08 Nekad i sad komentari
Marija Pavković Snaša - 1 Marija Pavković Snaša - 1 Foto: Jurica Galoic/Pixsell

Voljeni glas Slavonije, televizijska voditeljica i novinarka Marija Pavković Snaša iza osmijeha i uspješne karijere krije životnu priču ispunjenu ljubavlju prema rodnom kraju, velikim profesionalnim uspjesima, ali i teškom borbom s rakom dojke koja ju je zauvijek promijenila.

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Životna priča Marije Pavković Snaše
životna priča
Teška dijagnoza nije ju slomila: Najpoznatija hrvatska snaša ponosno predstavlja Slavoniju
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