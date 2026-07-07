Prepoznajete li tko je ovo? Glumio je s Meghan Markle, danas ga fanovi jedva prepoznaju

Rick Hoffman, najpoznatiji po ulozi Louisa Litta u seriji Suits, iznenadio je obožavatelje novim izgledom.

Rick Hoffman, glumac kojeg je publika diljem svijeta zavoljela kao osebujnog odvjetnika Louisa Litta u hit-seriji "Suits", iznenadio je pratitelje novom fotografijom na društvenim mrežama.

Na selfiju iz prikolice za snimanje glumac je kratko napisao: "Been a min" ("Prošlo je neko vrijeme"), no mnogo više pažnje od opisa privukao je njegov izgled.

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Za razliku od dana kada je utjelovljivao Louisa, kojeg su gledatelji pamtili po prorijeđenoj kosi, ozbiljnijem izrazu lica i pomalo nespretnom poslovnom stilu, Hoffman danas izgleda vidno svježije i mlađe. Ima gušću, uredno stiliziranu kosu, preplanuli ten i elegantan poslovni izgled, zbog čega su mnogi zaključili da je gotovo neprepoznatljiv.

Fotografija je odmah izazvala lavinu komentara obožavatelja koji su se prisjetili njegova legendarnog lika iz serije.

Rick Hoffman - 1 Foto: Profimedia

Rick Hoffman - 2 Foto: Profimedia

"Louis se pretvara u Harveyja", "Blatne kupke funkcioniraju", "Louis Fit", "Da su Louis Litt i Harvey Specter imali sina", "Trebam informacije o tvom doktoru", "Nisam ga isprva prepoznao", bili su među mnogim komentarima

Hoffman je od 2011. do 2019. glumio Louisa Litta, jednog od najomiljenijih i najslojevitijih likova u seriji "Suits". Njegovo rivalstvo, ali i prijateljstvo s Harveyjem Specterom (Gabriel Macht) obilježilo je cijelu seriju, a upravo su zato brojni fanovi u njegovom novom izgledu primijetili sličnost s nekadašnjim televizijskim kolegom. Jedna od njegovih kolegica bila je i Meghan Markle.

Rick Hoffman - 3 Foto: Profimedia

Iako je Louis Litt uvijek bio poznat po svojim osebujnim navikama – od opsesije mačkama do slavnih "blatnih kupki" – čini se da su se obožavatelji složili u jednom: Rick Hoffman danas izgleda bolje nego ikad.

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