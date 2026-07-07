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velika transformacija

Prepoznajete li tko je ovo? Glumio je s Meghan Markle, danas ga fanovi jedva prepoznaju

Piše E. G., Danas @ 19:06 Nekad i sad komentari
Rick Hoffman - 4 Rick Hoffman - 4 Foto: Instagram

Rick Hoffman, najpoznatiji po ulozi Louisa Litta u seriji Suits, iznenadio je obožavatelje novim izgledom.

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