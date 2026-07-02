Legendarnog vatrenog dugo nismo vidjeli: Napravio je iznimku i pojavio se na tribinama u Torontu

Davor Šuker, koji se posljednjih godina rijetko pojavljuje u javnosti, snimljen je u VIP loži tijekom utakmice Hrvatske i Portugala na Svjetskom prvenstvu.

Davor Šuker, jedan od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena, ponovno se pojavio u javnosti nakon duljeg izbivanja. Legendarni strijelac hrvatske reprezentacije snimljen je u VIP loži tijekom utakmice Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala, gdje je pratio nastup Vatrenih u društvu brojnih uzvanika.

Posebnu pozornost privukao je susret s bivšom hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Njih dvoje srdačno su se pozdravili zagrljajem i razmijenili nekoliko riječi, a fotografije susreta brzo su privukle pažnju navijača i javnosti.

Davor Šuker - 4 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Davor Šuker i Kolinda Grabar-Kitarović Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Šuker je posljednjih godina rijetko viđen na javnim događanjima u Hrvatskoj. Nakon što je 2021. završio devetogodišnji mandat predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, povukao se iz domaće nogometne svakodnevice. Na njegovo mjesto tada je stigao Marijan Kustić, dok se Šuker posvetio međunarodnim obvezama.

Iako se ne pojavljuje često u hrvatskim medijima, bivši napadač i dalje je aktivan u nogometnom svijetu. Danas djeluje kao FIFA-in ambasador te redovito sudjeluje na velikim međunarodnim nogometnim događajima. Uoči ovog Svjetskog prvenstva dao je nekoliko intervjua u kojima je istaknuo kako Hrvatsku više nitko ne može smatrati autsajderom te je posebno pohvalio Luku Modrića, kojeg je nazvao najvećim hrvatskim nogometašem svih vremena.

Davor Šuker - 3 Foto: Boris Kovacev / CROPIX

Davor Šuker - 1 Foto: Davor Pongracic / CROPIX/Cropix

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Šuker je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj sportskoj povijesti. Na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine bio je najbolji strijelac turnira sa šest pogodaka i predvodio Hrvatsku do povijesne brončane medalje. I danas dijeli prvo mjesto na ljestvici najboljih hrvatskih strijelaca na svjetskim prvenstvima, a ostaje i najbolji strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije s 45 pogodaka.

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Prije nego što je preuzeo čelnu funkciju u HNS-u, gradio je impresivnu klupsku karijeru noseći dresove Osijeka, Dinama, Seville, Real Madrida, Arsenala, West Ham Uniteda i TSV-a 1860 München. S Real Madridom osvojio je Ligu prvaka 1998. godine, iste godine kada je briljirao i na Svjetskom prvenstvu.

Davor Šuker - 5 Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

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Njegovo pojavljivanje u VIP loži, uz bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, zato nije prošlo nezapaženo.

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