Supruga Domagoja Vide prije 16 godina osvojila je titulu misice, evo kako je tada izgledala

Supruga proslavljenog nogometaša prije više od desetljeća nizala je uspjehe na izborima ljepote i nosila nekoliko prestižnih titula.

Danas je javnost poznaje kao suprugu bivšeg hrvatskog reprezentativca Domagoja Vide i jednu od najatraktivnijih partnerica domaćih nogometaša, no Ivana Vida još je prije ljubavne priče s Vatrenim gradila uspješnu manekensku karijeru.

Pod djevojačkim prezimenom Gugić sudjelovala je na brojnim izborima ljepote te osvojila čak nekoliko zapaženih titula.

Ivana Vida - 1 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Bila je prva pratilja Miss Hercegovine, prva pratilja Miss Dalmacije, Miss turizma Hrvatske, a najveći uspjeh ostvarila je 2014. godine kada je ponijela lentu Kraljice Hrvatske.

Ivana Vida - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Ivana Vida - 3 Foto: Borna Filic/Pixsell

Fotografije iz tog razdoblja pokazuju kako je Ivana tada njegovala nešto drukčiji imidž. Nosila je plavu kosu i bila jedno od novih lica hrvatske modne scene, a upravo joj je pobjeda na izboru za Kraljicu Hrvatske otvorila vrata većoj medijskoj prepoznatljivosti.

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U vrijeme osvajanja titule studirala je ekonomiju, a po struci je farmaceutkinja te je jedno vrijeme radila i u ljekarni. Tada je isticala kako je ambiciozna i da želi izgraditi uspješnu karijeru, vjerujući da joj je pobjeda na izboru donijela novu priliku.

Ivana Vida - 7 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Ivana Vida - 5 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Nedugo nakon što je upoznala Domagoja Vidu, Ivana se povukla iz svijeta manekenstva i posvetila obiteljskom životu.

Par danas ima sina Davida, a zajedno su već godinama jedan od najpoznatijih domaćih sportskih parova. Iako se njezin izgled tijekom godina mijenjao, mnogi će se složiti da je zadržala prepoznatljivu eleganciju zbog koje je nekoć osvajala lente na izborima ljepote.

Domagoj i Ivana Vida Foto: Vlado Kos/Cropix

Željka i Ivana Vida - 4 Foto: Igor Kralj/Pixsell

Željka i Ivana Vida - 5 Foto: Igor Kralj/Pixsell

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