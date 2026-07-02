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jako se promijenila!

Supruga Domagoja Vide prije 16 godina osvojila je titulu misice, evo kako je tada izgledala

Piše J. C., Danas @ 12:32 Nekad i sad komentari
Ivana Vida - 2 Ivana Vida - 2 Foto: Darko Tomas

Supruga proslavljenog nogometaša prije više od desetljeća nizala je uspjehe na izborima ljepote i nosila nekoliko prestižnih titula.

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