Sjećate se hita Tchê Tcherere Tchê? Izvođača biste na najnovijim snimkama jedva prepoznali

Njegov hit prije više od desetljeća nije silazio s radijskih postaja i plesnih podija diljem svijeta, no malo tko zna da se iza velikog uspjeha Gusttava Lime krije život obilježen siromaštvom, obiteljskom tragedijom i brojnim izazovima.

Prije 15 godina cijeli je svijet plesao uz hit "Balada (Tchê Tcherere Tchê Tchê)", pjesmu koja je brazilskog pjevača Gusttava Limu preko noći pretvorila u međunarodnu zvijezdu.

Iako je danas jedan od najuspješnijih izvođača u svojoj zemlji, njegov put do vrha bio je sve samo ne lagan.

Gusttavo Lima, pravim imenom Nivaldo Batista Lima, rođen je 3. rujna 1989. godine u brazilskoj saveznoj državi Minas Gerais. Odrastao je u skromnoj obitelji s brojnom braćom i sestrama, a glazba je u njegov život ušla vrlo rano. Već kao dječak nastupao je s braćom na lokalnim događanjima, pokušavajući pomoći obitelji koja se borila s financijskim problemima.

Njegovo djetinjstvo obilježila je i velika tragedija. Kada je imao samo sedam godina, izgubio je majku, događaj koji je ostavio dubok trag i koji je često isticao kao jedan od najtežih trenutaka u životu. Unatoč tome nije odustao od svog sna da postane pjevač.

Gusttavo Lima - 1 Foto: Youtube

Početkom 2000-ih preselio se u veći grad kako bi pokušao izgraditi glazbenu karijeru. Nakon nekoliko godina nastupanja i prvih snimki, 2009. objavio je svoj prvi samostalni album, no pravi proboj dogodio se dvije godine kasnije.

Godine 2011. objavio je pjesmu "Balada", koja je ubrzo postala svjetski hit. Zarazni ritam osvojio je radijske postaje i klubove diljem Europe, Latinske Amerike i drugih dijelova svijeta, a Gusttavo Lima postao je jedno od najprepoznatljivijih lica brazilske glazbene scene. Upravo ga se po toj pjesmi mnogi i danas sjećaju.

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Nakon međunarodnog uspjeha nastavio je nizati hitove poput "Gatinha Assanhada", "Fui Fiel", "Apelido Carinhoso" i "Zé da Recaída", a u Brazilu je izgradio status jedne od najvećih zvijezda sertanejo glazbe, žanra koji se često uspoređuje s američkim countryjem.

Gusttavo Lima - 3 Foto: Profimedia

Gusttavo Lima - 2 Foto: Profimedia

Veliku pozornost javnosti godinama je privlačio i njegov privatni život. Bio je u vezi s brazilskim modelom Andressom Suitom, s kojom ima dvojicu sinova. Par se vjenčao 2015. godine, razveo 2020., a potom se ponovno pomirio, što je mjesecima punilo naslovnice brazilskih medija.

Posljednjih godina njegovo ime nije se povezivalo samo s glazbom. U Brazilu se našao u središtu medijske pažnje zbog istrage povezane s navodnim pranjem novca i ilegalnim internetskim klađenjem. Sud je nakratko izdao nalog za njegovo uhićenje, no on je ubrzo suspendiran, dok je pjevač tijekom cijelog postupka odbacivao sve optužbe.

Gusttavo Lima - 1 Foto: Profimedia

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Danas Gusttavo Lima i dalje puni koncertne dvorane diljem Brazila, objavljuje novu glazbu i ostaje jedan od najutjecajnijih izvođača svoje generacije. Iako se od vremena kada je cijeli svijet pjevušio "Baladu" fizički poprilično promijenio, njegova popularnost u domovini gotovo da nije oslabila, a brojni obožavatelji i dalje ga smatraju kraljem brazilskog sertaneja.

Gusttavo Lima Foto: Afp

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