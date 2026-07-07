Nije se ovome nadao: Povratak princa Harryja u Veliku Britaniju zasjenila je velika sudska odluka

Princ Harry doputovao je u Ujedinjeno Kraljevstvo povodom Invictus Gamesa, gdje ga je dočekao veliki pravni poraz.

Princ Harry ponovno je doputovao u Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje sudjeluje na događanjima povodom promocije Invictus Gamesa, no njegov povratak obilježila je i velika pravna vijest.

Visoki sud u Londonu odbacio je tužbu koju je vojvoda od Sussexa, zajedno sa šest drugih poznatih osoba, podnio protiv izdavača Daily Maila, tvrtke Associated Newspapers Limited (ANL).

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Princ Harry - 5 Foto: Profimedia

Princ Harry - 6 Foto: Profimedia

Odbjegli sin kralja Charlesa je u London stigao kako bi sudjelovao na događajima vezanima uz Invictus Games Birmingham 2027 i to bez supruge Meghan i djece, a samo nekoliko sati nakon njegova dolaska objavljena je presuda koja predstavlja jedan od najvećih poraza u njegovoj dugogodišnjoj pravnoj borbi s britanskim tabloidima.

Uz princa Harryja tužitelji su bili i Sir Elton John, njegov suprug David Furnish, Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Doreen Lawrence i bivši političar Simon Hughes. Tvrdili su da je izdavač Daily Maila godinama nezakonito prikupljao informacije koristeći hakiranje telefona, prisluškivanje, privatne istražitelje, pa čak i podmićivanje policijskih službenika.

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Profimedia

Princ Harry Foto: Profimedia

Sudac Matthew Nicklin odbacio je svih 97 navoda, zaključivši da tužitelji nisu uspjeli dokazati da su informacije pribavljene nezakonito. U presudi je naveo da se ne može pretpostaviti kako je članak nastao nezakonitim putem ako postoji vjerodostojno i zakonito objašnjenje njegova izvora.

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Associated Newspapers odluku je nazvao "velikom pobjedom za Daily Mail, njegove novinare i slobodu medija", ističući kako tijekom postupka nije predočen nijedan vjerodostojan dokaz za najteže optužbe. Tvrtka je najavila i da će tražiti povrat sudskih troškova, koji se procjenjuju na više od 50 milijuna funti.

Princ Harry Foto: Profimedia

Princ Harry - 2 Foto: Profimedia

41-godišnji osobno je doputovao iz Kalifornije kako bi početkom godine svjedočio na suđenju. Tijekom 75-minutnog iskaza rekao je da su britanski tabloidi njegovoj supruzi Meghan Markle život pretvorili u "apsolutnu noćnu moru" te još jednom progovorio o dugogodišnjem narušavanju privatnosti svoje obitelji.

No tijekom postupka pojavili su se i dokazi da je Harry u pojedinim razdobljima i sam komunicirao s novinarima Daily Maila, što je bilo među argumentima obrane.

Princ Harry Foto: Profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 3 Foto: Afp

Ova presuda predstavlja ozbiljan udarac za vojvodu od Sussexa, koji posljednjih godina vodi niz sudskih postupaka protiv britanskih medija zbog navodnog nezakonitog prikupljanja informacija. Iako je ranije ostvario pobjede i nagodbe u sporovima protiv drugih izdavača, u ovom slučaju sud je zaključio da dokazi nisu bili dovoljni za potvrdu njegovih tvrdnji.

Za Harryja je povratak u domovinu tako obilježen dvjema važnim vijestima – sudjelovanjem u pripremama za buduće izdanje svojih veteraskih igara i jednim od najvećih pravnih poraza u njegovoj dugotrajnoj borbi protiv britanskih tabloida.

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