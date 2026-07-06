U 71. godini prkosi svim pravilima: U teretanu nikad nije kročila, a vina i cigareta ne planira se odreći

Botoks nikada nije bio opcija za Jerry Hall, a u 70. godini i dalje se drži navika koje njeguje desetljećima. Slavna manekenka otkrila je kako izgleda njezina rutina, što misli o starenju i zašto se ne odriče vina i cigareta.

Američka manekenka i glumica Jerry Hall početkom srpnja proslavila je 70. rođendan, no malo tko bi joj dao toliko godina. Nekadašnja modna ikona, koja je desetljećima dominirala svjetskim modnim pistama i naslovnicama časopisa, i danas plijeni pažnju svojim izgledom, a sama kaže kako se uopće ne osjeća kao sedamdesetogodišnjakinja, piše Daily Mail.

Veliki jubilej obilježila je u svom domu u Henleyju u Engleskoj, gdje je okupila čak 200 prijatelja i članova obitelji. Za dobro raspoloženje pobrinuo se i imitator Elvisa Presleyja, a Hall je još jednom pokazala da godine za nju nisu razlog za odricanje od životnih užitaka.

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Iako danas ima troje unučadi, i dalje snima modne editorijale te otvoreno govori o starenju, uvjerena da žene ne bi trebale skrivati godine niti pokušavati izgledati kao netko drugi.

Za razliku od mnogih slavnih žena koje mladolik izgled održavaju estetskim zahvatima, Hall nikada nije skrivala da botoks i fileri nisu njezin izbor.

Jerry Hall Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Što nije u redu s borama? Imam ih puno i uopće mi ne smetaju. Imam 70 godina i normalno je da imam bore. Ne želim izgledati čudno niti plašiti svoje unuke", poručila je.

Slično razmišlja i kada je riječ o kozmetici. Kaže da joj je rutina njege lica vrlo jednostavna te da ne vjeruje u proizvode koji obećavaju zaustavljanje starenja.

"Koristim prirodne proizvode i nikada ne kupujem ništa na kojem piše 'anti-ageing' jer mislim da je to uvredljivo."

Godinama njeguje i svoju prepoznatljivu dugu plavu kosu, a smatra kako žene ne bi trebale mijenjati izgled samo zato što stare.

Jerry Hall (Foto: AFP) Foto: Afp

"Uvijek postoji ideja da žena, kada ostari, mora ošišati kosu i nositi kratku sijedu frizuru. Meni je to grozan izgled. Bez obzira na to što pišu časopisi, mislim da se trebamo izboriti za pravo da starimo i pritom izgledamo dobro."

Hall priznaje da liječnike posjećuje vrlo rijetko, a već tri desetljeća njeguje holistički pristup zdravlju. Veliki je pobornik ajurvede, tradicionalnog sustava liječenja koji naglasak stavlja na ravnotežu tijela, uma i duha.

Dvaput godišnje odlazi svom ajurvedskom liječniku koji joj, kaže, provjerava puls, preporučuje ljekovito bilje i savjetuje koje namirnice treba uvrstiti u prehranu, a koje izbjegavati.

"Izmjere mi puls, daju ljekovito bilje i kažu što bih trebala jesti, a što izbjegavati. Namažu me uljima, što je predivno. To je kao detoksikacija. Tako živim već 30 godina i mislim da mi koristi."

Jerry Hall i Mick Jagger (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Za razliku od brojnih kolegica, priznaje kako u teretanu nikada nije kročila. Kondiciju održava puno jednostavnije – šetnjama, jogom i radom u vrtu svog doma, gdje tijekom ljeta provodi najviše vremena.

Iako vodi računa o prehrani, Hall bez ustručavanja priznaje da ima i svoje poroke.

"Volim popiti vino uz ručak i vino uz večeru. Ako imam društvo, vina uvijek mora biti."

Osim što svakodnevno popije čašu rosé vina, priznala je i da puši deset cigareta dnevno.

S godinama je ipak znatno promijenila prehrambene navike. Prisjetila se kako je kao 16-godišnja manekenka gotovo svako jutro odlazila u pariške pekarnice po svježi kroasan te obožavala kruh i čokoladni mousse.

Danas su deserti i rafinirani šećer stvar prošlosti.

"Šećer je jako loš za organizam", rekla je, dodajući da nikada nije bila sklona pomodnim dijetama ni gotovim jelima.

Najčešće jede tri obroka dnevno, a na njezinu jelovniku prevladavaju organsko voće i povrće, jaja ili zobena kaša, juhe i salate, dok za večeru bira ribu, piletinu, meso ili razna variva.

Jerry Hall (Foto: AFP) Foto: Afp

Kad je riječ o modi, Jerry Hall ni danas ne pristaje na stereotipe o tome kako bi žena njezinih godina trebala izgledati.

"Zabavno je odijevati se onako kako pristaje vašoj figuri. Imala sam sreću da sam je zadržala i zato mislim da bih trebala moći nositi što god poželim."

Posebno je nervira uvriježeno mišljenje da starije žene trebaju nositi bezličnu odjeću i odreći se glamura.

Za Jerry Hall godine nikada nisu bile razlog da promijeni svoj stil, odrekne se duge kose ili sakrije bore. Umjesto toga, odlučila je prihvatiti starenje kao prirodan dio života i živjeti prema vlastitim pravilima – uz puno prirode, jednostavnu rutinu njege, organsku prehranu, čašu vina, poneku cigaretu i uvjerenje da ljepota nema dobnu granicu.

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