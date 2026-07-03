Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit

Sin Maje Šuput, Bloom, ponovno je oduševio pratitelje pokazavši svoj glazbeni talent otpjevavši hit "Voljela bi to" Jakova Jozinovića.

Maja Šuput ponovno je raznježila svoje pratitelje objavom na društvenim mrežama u kojoj je glavna zvijezda njezin sin Bloom.

Mališan je još jednom pokazao da glazbeni talent očito ima u malom prstu, otpjevavši pjesmu "Voljela bi to" Jakova Jozinovića.

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Bloom je s puno entuzijazma pjevao popularni hit, a njegova izvedba nasmijala je i oduševila Maju, koja nije propustila podijeliti simpatičan trenutak sa svojim pratiteljima na Instagramu.

"Dan mi je počeo čistom emocijom i komedijom. Ja jedina više ne moram na koncerte Jakova Jozinovića", napisala je Maja u objavi.

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Nije tajna da Bloom odmalena pokazuje veliko zanimanje za glazbu. Maja često dijeli trenutke u kojima njezin sin pjeva, pleše ili uživa uz razne hitove, a pratitelji redovito komentiraju kako je naslijedio majčin smisao za ritam i ljubav prema glazbi.

Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram Screenshot

Ovoga puta odabrao je upravo pjesmu "Voljela bi to" Jakova Jozinovića, koja posljednjih mjeseci bilježi veliku popularnost, a Bloomova dječja interpretacija još je jednom pokazala da se odlično zabavlja uz glazbu.

Bloom Tatarinov - 3 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 5 Foto: Instagram Screenshot

"Ovaj u rodilištu nije zamijenjen 100%", "Njegova ekspresija na ovom malom preslatkom licu... Okice sjaje kao zvjezdice... Predivan", "A daj me nemoj zezat pa kaj tak može bit sladak", "Volim ga kao da je moj", "Slatkiš", "Drugi Jakov", "Sorry Jakove, ali još koja godina i Bloom će RAZVALITI svijet", "Rođen za pozornicu al sve u svoje vrijeme", "Ova mrvica je čista emocija. Ma pogledaj ti tu ekspresiju", napisali su joj fanovi na Instagramu.

Iako je riječ o spontanom obiteljskom trenutku, Maja je još jednom dokazala da upravo takve objave njezini pratitelji najviše vole – iskrene, duhovite i pune emocija, a Bloom je ponovno postao glavna zvijezda njezina profila.

Ovo nije prvi puta da je obradio hit Jakova Jozinovića, o čemu više čitajte OVDJE.

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