Halteri i čipkaste tange: Je li ovo najizazovnije izdanje bujne plavuše dosad?

Sydney Sweeney ponovno je privukla svu pozornost odvažnim modnim izdanjem kojim je predstavila novu kolekciju svog brenda donjeg rublja Syrn.

Sydney Sweeney još je jednom dokazala da zna kako privući poglede.

Holivudska glumica i zvijezda serije Euphoria objavila je novu promotivnu kampanju za svoj brend donjeg rublja, a mnogi je već nazivaju njezinim najseksepilnijim snimanjem dosad.

Sydney Sweeney - 2 Foto: Syrn / Ferrari / Profimedia

Sydney Sweeney - 3 Foto: Syrn / Ferrari / Profimedia

Sydney Sweeney - 4 Foto: Syrn / Ferrari / Profimedia

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U novoj kampanji 28-godišnja glumica pozira u crnom čipkastom grudnjaku, tangama i halterima.

Sydney Sweeney Foto: Profimedia

Sydney Sweeney Foto: Instagram

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Fotografije i video u kratkom su roku izazvali lavinu reakcija na društvenim mrežama, gdje su obožavatelji nizali komplimente na račun njezina izgleda, ali i nove kolekcije.

''Nevjerojatna je'', ''Naša kraljica'', ''Ovo je prirodni seksipil'', ''Bože moj...'', bili su neki od komentara.

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Osim što uspješno razvija vlastiti modni brend, Sydney je i dalje jedna od najtraženijih mladih glumica u Hollywoodu. Publika je najbolje poznaje po ulozi Cassie Howard u hit-seriji ''Euphoria'', a uskoro će je gledati i u novim filmskim projektima.

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