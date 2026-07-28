''Bolesno!'' Seve pokazala guzu u haljini s kružnim izrezom na neočekivanom mjestu!

Severina je ponovno uspjela spojiti provokativnu modu i glazbenu najavu te je fotografijama u odvažnoj crnoj haljini zaintrigirala pratitelje uoči izlaska nove pjesme.

Severina je na društvenim mrežama objavila seriju fotografija kojima je najavila svoju novu pjesmu "Nisam kriva ja (Bezosjećajna)", a osim samog glazbenog projekta, veliku pozornost privuklo je i njezino modno izdanje.

Pjevačica je otkrila da je riječ o jednoj od tri nove pjesme koje uskoro priprema za publiku.

Severina - 5 Foto: Instagram

Severina - 4 Foto: Instagram

Na fotografijama Severina pozira okrenuta leđima u crnoj haljini pripijenog kroja s duboko otvorenim leđima i upečatljivim kružnim izrezom na stražnjici, koji izgleda kao da nosi tange.

Uz objavu je podijelila i stihove nove pjesme:

"Ni za živu glavu nemoj da pomisliš da ona prava sam... Nisam kriva ja (Bezosjećajna)."

Severina - 3 Foto: Instagram

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Osim "Nisam kriva ja (Bezosjećajna)", Severina je otkrila i naslove preostalih dviju pjesama koje priprema – "Pozovi me ti (Anksiozna)" i "Svirajte mi 'Rađaj sinove' (Savršena)", čime je dodatno podigla očekivanja svojih obožavatelja.

Ispod objave ubrzo su se nanizali brojni komentari pratitelja koji su pohvalili njezin odvažan stajling i poručili kako s nestrpljenjem čekaju novu glazbu.

Severina - 2 Foto: Instagram

''Bolesno...'', ''Fantastična'', ''Svaka čast za stajling i izgled, zauvijek ćeš biti top'', ''Ma ova žena sve može'', ''Bez konkurencije'', ''Ludilo'', nizali su se komentari.

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