Jelena Perčin u društvu kćeri podržala novopečenog supruga u dirljivom pothvatu

Dok je Ante Gelo u Veloj Luci predstavljao svoje novo izdanje posvećeno Oliveru Dragojeviću, iz publike ga je s ponosnim osmijehom pratila njegova supruga Jelena Perčin.

U sklopu manifestacije ''Trag u beskraju'' u Veloj Luci održano je predstavljanje knjige nota "Oliver za gitaru", novog izdanja gitarista, skladatelja i aranžera Ante Gela, koji je godinama bio jedan od najbližih suradnika i prijatelja Olivera Dragojevića.

Knjiga okuplja obrade Oliverovih bezvremenskih pjesama prilagođene gitari te predstavlja još jedan Gelin doprinos očuvanju glazbene ostavštine legendarnog glazbenika. Na predstavljanju je autor govorio o nastanku izdanja, prisjetio se zajedničkih trenutaka s Oliverom, a okupljenima je neke od pjesama i izveo uz gitaru.

Predstavljanje knjige Ante Gela - 2 Foto: Zvonimir Barisin

Predstavljanje knjige Ante Gela - 4 Foto: Zvonimir Barisin

Posebnu pozornost privukla je i Jelena Perčin, koja je s kćeri pratila suprugovo predstavljanje. Glumica nije skrivala ponos dok je slušala Gelino izlaganje, a tijekom cijelog događaja pažljivo je pratila svaki trenutak promocije.

Jelena Perčin s kćeri Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Jelena Perčin Foto: Zvonimir Barisin

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Njihovo zajedničko pojavljivanje dolazi svega nekoliko tjedana nakon što je javnost doznala da su se Jelena Perčin i Ante Gelo vjenčali na intimnoj ceremoniji, okruženi najbližim članovima obitelji i prijateljima. Vijest o njihovu vjenčanju odjeknula je sredinom srpnja, a ubrzo nakon toga Gelo je na društvenim mrežama podijelio i prvi zajednički selfie novopečenih supružnika.

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Jelena Perčin i Ante Gelo - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Podsjetimo, Jelena Perčin već je proteklog vikenda doputovala u Velu Luku, kada je zajedno s kćeri Lotom bila među putnicima na tradicionalnom Jadrolinijinu trajektu koji je uz glazbu plovio prema Korčuli uoči središnjih događanja manifestacije.

Jelena Perčin s kćeri - 2 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

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