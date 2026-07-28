''Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine": Ninu Badrić potresao vandalizam u Međugorju

Vijest o vandalskom činu u Međugorju potresla je brojne vjernike, a među prvima se oglasila Nina Badrić koja je emotivnom porukom i fotografijom s majkom pokazala koliko joj to mjesto znači.
Vijest o vandalizmu u Međugorju, u kojem su oskvrnuti Gospin kip na Brdu ukazanja i vanjski dio oltara crkve sv. Jakova, rastužila je brojne vjernike, a među onima koji su se javno oglasili bila je i Nina Badrić.3 vijesti o kojima se priča "Kao da je Desingerica" Ponašanje Zdravka Čolića na posljednjem nastupu podijelilo publiku, snimka se proširila internetom uvijek legendarna! Malo tko bi danas prepoznao Šefiku iz "Lud, zbunjen, normalan", a razlog njezina odlaska iz serije dugo nije bio poznat kratko i jasno Thompson se oglasio nakon neviđenog vandalizma u Međugorju
Pjevačica, koja godinama otvoreno govori o svojoj vjeri i posebnoj povezanosti s Međugorjem, na svom je Instagram profilu podijelila snimku posljedica vandalskog čina uz snažnu poruku.
Nina Badrić o Međugorju - 2 Foto: Instagram
"Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine", napisala je, parafrazirajući Isusove riječi s križa.
Nakon toga objavila je i emotivnu fotografiju iz jednog od svojih prijašnjih posjeta Međugorju. Na fotografiji pozira sa svojom majkom Milom na Brdu ukazanja, uz kratku poruku: "Naše Međugorje".
Nina Badrić o Međugorju - 4 Foto: Instagram
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Nina nikada nije skrivala koliko joj vjera znači, a Međugorje je tijekom godina više puta posjetila. Upravo zato nije iznenadilo što se među prvima oglasila nakon vijesti koja je potresla brojne katolike u Hrvatskoj i regiji.
Nina Badrić o Međugorju - 3 Foto: Instagram
Podsjetimo, nepoznati muškarac u utorak rano ujutro zapalio je vanjski dio oltara crkve sv. Jakova te oskvrnuo Gospin kip na Brdu ukazanja. Policija je ubrzo identificirala i uhitila osumnjičenog, a protiv njega će biti poduzete zakonom propisane mjere. Incident je izazvao brojne reakcije vjernika i osude na društvenim mrežama. Više čitajte OVDJE.
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O ovom groznom činu oglasio se i Thompson. Što je poručio pogledajte OVDJE.
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