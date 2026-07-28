''Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine": Ninu Badrić potresao vandalizam u Međugorju

Vijest o vandalskom činu u Međugorju potresla je brojne vjernike, a među prvima se oglasila Nina Badrić koja je emotivnom porukom i fotografijom s majkom pokazala koliko joj to mjesto znači.

Vijest o vandalizmu u Međugorju, u kojem su oskvrnuti Gospin kip na Brdu ukazanja i vanjski dio oltara crkve sv. Jakova, rastužila je brojne vjernike, a među onima koji su se javno oglasili bila je i Nina Badrić.

Pjevačica, koja godinama otvoreno govori o svojoj vjeri i posebnoj povezanosti s Međugorjem, na svom je Instagram profilu podijelila snimku posljedica vandalskog čina uz snažnu poruku.

Nina Badrić o Međugorju - 2 Foto: Instagram

"Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine", napisala je, parafrazirajući Isusove riječi s križa.

Nakon toga objavila je i emotivnu fotografiju iz jednog od svojih prijašnjih posjeta Međugorju. Na fotografiji pozira sa svojom majkom Milom na Brdu ukazanja, uz kratku poruku: "Naše Međugorje".

Nina Badrić o Međugorju - 4 Foto: Instagram

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Nina nikada nije skrivala koliko joj vjera znači, a Međugorje je tijekom godina više puta posjetila. Upravo zato nije iznenadilo što se među prvima oglasila nakon vijesti koja je potresla brojne katolike u Hrvatskoj i regiji.

Nina Badrić o Međugorju - 3 Foto: Instagram

Podsjetimo, nepoznati muškarac u utorak rano ujutro zapalio je vanjski dio oltara crkve sv. Jakova te oskvrnuo Gospin kip na Brdu ukazanja. Policija je ubrzo identificirala i uhitila osumnjičenog, a protiv njega će biti poduzete zakonom propisane mjere. Incident je izazvao brojne reakcije vjernika i osude na društvenim mrežama. Više čitajte OVDJE.

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O ovom groznom činu oglasio se i Thompson. Što je poručio pogledajte OVDJE.

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