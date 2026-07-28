Rakitićev izljev ljubavi prema predivnoj supruzi: ''S tobom sam shvatio...''

Ivan Rakitić još je jednom pokazao koliko je privržen supruzi Raquel Mauri, kojoj je na društvenim mrežama uputio dirljivu ljubavnu posvetu.

Proslavljeni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić na društvenim je mrežama podijelio romantične fotografije sa suprugom Raquel Mauri, snimljene uz more u čarobnom ambijentu zalaska sunca, a objavu je upotpunio riječima koje su oduševile njihove pratitelje.

Na fotografijama par pozira zagrljen uz obalu, dok ih u pozadini okružuju more, brodice i zlatne nijanse zalaska sunca. Rakitić je uz objavu podijelio emotivnu poruku posvećenu supruzi.

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 4 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 3 Foto: Instagram

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"Postoje mjesta koja ostaju u sjećanju... i ljudi koji postanu dom. S tobom sam shvatio da prava sreća nije u odredištu, nego u tome tko hoda uz tebe. Hvala ti što činiš da svaki zalazak sunca ima više svjetla. Volim te."

Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije, a među prvima se javila upravo Raquel, koja mu je u komentarima kratko odgovorila:

"Volim te, moj živote."

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 2 Foto: Instagram

Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 5 Foto: Instagram

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Ljubavna priča Ivana i Raquel traje više od desetljeća. Upoznali su se dok je Rakitić igrao za Sevillu, a vjenčali su se 2013. godine. Danas slove kao jedan od najskladnijih sportskih parova, a zajedno imaju dvije kćeri, Altheu i Adaru.

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Rakitić često ističe koliko mu je upravo obitelj najveća životna podrška, a ni ovoga puta nije skrivao emocije te je pokazao da mu je supruga i nakon svih ovih godina najveća životna ljubav.

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