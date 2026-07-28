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''volim te''

Rakitićev izljev ljubavi prema predivnoj supruzi: ''S tobom sam shvatio...''

Piše J. C., Danas @ 12:16 Celebrity komentari
Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 1 Ivan Rakitić i Raquel Mauri - 1 Foto: Instagram

Ivan Rakitić još je jednom pokazao koliko je privržen supruzi Raquel Mauri, kojoj je na društvenim mrežama uputio dirljivu ljubavnu posvetu.

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