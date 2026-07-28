Oglasila se Anđa Marić nakon presude sinu: ''Postoji razlika, njegov život nije reality show...''

Nakon što je njezin 22-godišnji sin nepravomoćno osuđen zbog napada na strane radnike, Anđa Marić oglasila se emotivnom objavom i progovorila o granici između javnog interesa i prava na privatnost.

Nakon što je objavljena nepravomoćna presuda njezinu 22-godišnjem sinu G. D., Anđa Marić obratila se pratiteljima na Instagramu emotivnom porukom u kojoj je otvoreno progovorila o medijskom izvještavanju i posljedicama koje ono ostavlja na njezinu obitelj.

Podsjetimo, njezin sin na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nepravomoćno je osuđen na djelomično uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i osam mjeseci, nakon što je priznao četiri kaznena djela – oštećenje tuđe stvari, razbojništvo i dva kaznena djela nasilničkog ponašanja. Više o slučaju pročitajte OVDJE.

Marić je u objavi istaknula da razumije kako kao javna osoba mora prihvatiti da se o njoj piše, no smatra da njezin sin ne bi trebao biti izložen medijskoj pozornosti samo zato što je ona poznata.

"Postoji razlika između javnog interesa i zadiranja u nečiju bol. Moj sin nije javna osoba. Ima 22 godine. Njegov život nije reality show niti je njegova najveća pogreška nešto što bi trebalo završavati u naslovima portala. Jedini razlog zbog kojeg se o njemu piše jest taj što sam ja javna osoba", napisala je.

Anđa Marić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

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Otkrila je i da je nakon dugog razdoblja šutnje odlučila ponovno javno progovoriti, ali ne o detaljima privatnog života, već o vlastitom oporavku i povratku poslu kojem se posvetila.

"Nakon mjeseci šutnje ponovno sam se usudila progovoriti. Ne o detaljima svog privatnog života, nego o tome da sam prošla kroz jedno od najtežih razdoblja svog života i da sam se vratila poslu koji volim – pomažući ljudima. Umjesto da se poštuje ta granica, ponovno se posegnulo za najosjetljivijim dijelovima mog života. Ne zato što je to bilo važno za javnost, nego zato što bol privlači klikove", poručila je.

U nastavku je naglasila da nikada neće prihvatiti da članovi njezine obitelji budu javno izloženi zbog njezine prepoznatljivosti.

IN magazin: Anđa Marić - 6 Foto: In Magazin

"Godinama slušam da, kao javna osoba, moram prihvatiti da će se o meni pisati. Prihvaćam da će se pisati o meni. Ali nikada neću prihvatiti da se zbog mene javno razapinju ljudi koji taj život nisu birali. Iza svakog članka postoje stvarni ljudi. Djeca. Roditelji. Obitelji. Ljudi koji pokušavaju preživjeti svoje najteže dane."

Objavu je zaključila porukom o važnosti empatije i odgovornosti u javnom prostoru.

"Zato danas ne osjećam ljutnju. Osjećam samo tugu što smo kao društvo počeli brkati pravo javnosti da bude informirana s pravom da zaviri u nečiju najdublju ranu. Nadam se da ćemo jednog dana biti bolje društvo. Društvo koje će znati da empatija nije slabost i da postoje granice koje ni naslovnica ni klikovi ne bi smjeli prijeći."

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Krajem prosinca 2025. Anđa je javno otvorila dušu i progovorila o stanju svoga sina.

''Djeca su kriptonit. Potpuno te razoružaju i obesnaže – kao Supermana onaj kristal s planeta koji je pokorio njegovu civilizaciju. Tako moj sin djeluje na mene.

Moj sin je alkoholičar. Bolesnik. Ovisnik. Ne o drogama, nego o alkoholu – društveno prihvaćenom, dostupnom i doslovno na svakoj blagajni za euro i pol.

Prije tri mjeseca dala sam ga uhititi. Međutim, svaki put su mi ga vraćali kući jer ga se ne može prisiliti na liječenje ako on to ne želi. Naravno, govorio je da to nije problem. Sve dok nije eskaliralo. Srećom, svi su živi i zdravi.

Anđa Marić - 2 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Moj sin je tada imao više od osam deci votke u sebi. U parku su dostavljači hrane jurili električnim biciklima pored djece i malih psića, kao i ljudi na romobilima koji na nogostupima pored parkova jure bez ikakva osjećaja za sigurnost. Taj dan nesreću je imao jedan dostavljač hrane. To nije bila jurisdikcija ni autoritet mog sina da bilo što rješava. Nikako. Ali kad si slomljen, u boli i ovisan – nemaš zdrav razum. To je potpuno promijenjeno stanje svijesti, opsjednuto demonima koji doslovno alkohol koriste kao pozivnicu. Svaki put kad popiješ, pozoveš ih: dođite i igrajte se.

Osjećam se odgovornom za njegovo stanje. Dijete upija svaku majčinu emociju – u trbuhu, dok je malo, dok ga dojiš. Ali nisam kriva. I to je velika razlika. Znam da je ovo put njegove duše koji je odabrala. Sada je u istražnom zatvoru i odgovarat će za svoje postupke. Ali njemu treba liječenje – zatvoreno, višemjesečno – dok se kemikalije u mozgu ne stabiliziraju.

Anđa Marić - 2 Foto: Instagram

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''Priznao mi je da je alkoholičar od 12. godine. Tada nije živio kod mene. Do 18. se vratio – odrastao i vrlo lukav. A znate kako ovisnici funkcioniraju: sve je nebitno, bitan je samo sljedeći šut. Kao i svako dijete, protivio se svemu što ja propagiram. Sve je glupo. Sve je nebitno. Svi ćemo umrijeti. Ako sam ja ovakva, moje dijete želi biti sve suprotno. Odlučila sam da više neću plakati i polako nestajati. Ne mogu ni jesti ni živjeti tako. Vraćam se. Nastavljam raditi svoj kanal. Bit ću motivator i radnica svjetla. Jer to je moj poziv. Želim vam predivne blagdane. Volite se. A tko je bez grijeha – neka prvi baci kamen'', napisala je tada Anđa.

Inače, Anđa se godinama bori s multiplom sklerozom, a s pratiteljima na društvenim mrežama dijeli detalje borbe s opakom bolešću.

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