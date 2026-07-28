"Sinoć su kukavice u Međugorju napale Gospin kip'': Dejan Lovren osudio nemili događaj i poslao važnu poruku

Dejan Lovren pridružio se brojnim javnim osobama koje su reagirale na vandalski napad u Međugorju, a njegova snažna poruka o zaštiti svetih mjesta i važnosti vjere izazvala je veliku pozornost na društvenim mrežama.

Dejan Lovren oglasio se nakon vandalskog napada u Međugorju koji je potresao vjernike i izazvao brojne reakcije u javnosti. Nakon što je nepoznati muškarac oskvrnuo Gospin kip na Brdu ukazanja i zapalio vanjski oltar kod crkve sv. Jakova, nogometaš je na društvenim mrežama uputio snažnu poruku.

Lovren je na svom Instagramu oštro osudio napad te istaknuo da se sveta mjesta moraju poštovati.

Dejan Lovren na Instagramu Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity ''Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine": Ninu Badrić potresao vandalizam u Međugorju

"Sinoć su kukavice u Međugorju napale Gospin kip crnom bojom i zapalile vanjski oltar crkve sv. Jakova. Ne dira se sveta mjesta. Ne oskvrnjuje se Majka Božja. Ne napada se mjesto gdje milijuni ljudi traže mir i vjeru. Međugorje pripada vjernicima, a ne mržnji", napisao je.

U nastavku objave poručio je kako stoji uz sve vjernike i hodočasnike te pozvao na molitvu.

"Stojim uz svakog hodočasnika i uz svakog Hrvata koji osjeća ovu uvredu. Molite za obraćenje onih koji su ovo učinili. I nikad nemojte šutjeti kad se napada vjera", poručio je Lovren, koji je i ranije u javnosti otvoreno govorio o važnosti vjere u svom životu. Objavu pogledajte OVDJE.

Dejan Lovren Foto: Damir Krajac / CROPIX/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Naša glumica na novom je putovanju s partnerom košarkašem, vezu su potvrdili početkom ljeta

Podsjetimo, vandalski čin dogodio se u noći s 27. na 28. srpnja, kada je oštećen Gospin kip na Brdu ukazanja, a na vanjskom oltaru kod crkve sv. Jakova izbio je požar. Policija je ubrzo privela muškarca kojeg sumnjiči za taj napad, a istraga je u tijeku. Više čitajte OVDJE.

O svemu se oglasio i Thompson, a što je napisao, pogledajte OVDJE.

Reagirala je i Nina Badrić, više pogledajte OVDJE.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Naša glumica na novom je putovanju s partnerom košarkašem, vezu su potvrdili početkom ljeta

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity ''Bolesno!'' Seve pokazala guzu u haljini s kružnim izrezom na neočekivanom mjestu!