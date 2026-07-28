Pretraži
''molite za obraćenje...''

"Sinoć su kukavice u Međugorju napale Gospin kip'': Dejan Lovren osudio nemili događaj i poslao važnu poruku

Piše J. C., Danas @ 14:35 Celebrity komentari
Dejan Lovren Dejan Lovren Foto: Damir Krajac / CROPIX/Cropix

Dejan Lovren pridružio se brojnim javnim osobama koje su reagirale na vandalski napad u Međugorju, a njegova snažna poruka o zaštiti svetih mjesta i važnosti vjere izazvala je veliku pozornost na društvenim mrežama.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Kylian Mbappé slobodne dane provodi na luksuznoj jahti u Porto Cervu
uhvaćeni zajedno!
Najnovije fotografije Kyliana Mbappéa na luksuznoj jahti sa slavnom glumicom obišle su svijet
Ella Dvornik otkrilo s kim provodi ljeto: "Tko preživi, pričat će!"
zajednički odmor
Ella Dvornik otkrila s kim provodi ljeto: "Tko preživi, pričat će!"
Samozatajna kći Miroslava Škore zablistala u očevu novom videospotu: ''Nema ponosnije osobe od mene u ovom trenutku''
''stvarno je talentirana''
Samozatajna kći Miroslava Škore zablistala u očevu novom spotu: ''Nema ponosnije osobe od mene u ovom trenutku''
Marija Šerifović snimila što joj se dogodilo na ljetovanju u Hrvatskoj
drama na jadranu
Marija Šerifović snimila što joj se dogodilo na ljetovanju u Hrvatskoj: "Joj, drži ga!"
Lu Dedić pojavila se na predstavljanju posljednjeg albuma pokojnog oca
dirljiv prizor
Lu Dedić pojavila se na predstavljanju posljednjeg albuma pokojnog oca, trenutak je bio posebno emotivan
Kako danas izgleda Jasna Žalica?
uvijek legendarna!
Malo tko bi danas prepoznao Šefiku iz "Lud, zbunjen, normalan", a razlog njezina odlaska iz serije dugo nije bio poznat
Zdravko Čolić ponovno je izazvao podijeljene reakcije svojim potezom na koncertu
"Kao da je Desingerica"
Ponašanje Zdravka Čolića na posljednjem nastupu podijelilo publiku, snimka se proširila internetom
Justus Reid: Tko je Amerikanac koji je u Zagorju pronašao mir i prijatelje?
promijenio život iz korijena
Tko je Amerikanac koji je u Zagorju našao mir i prijatelje, kupio čak četiri kuće, a uskoro će i petu?
Robin Thicke i 18 godina mlađa supruga April Love Geary privukli sve poglede
otpisali su ih, a danas...
Kad su se upoznali, njoj je bilo tek 19: Nitko nije ni pomišljao da će njihova priča ovako završiti!
Thompson se oglasio nakon užasa u Međugorju, objavio stihove svoje emotivne pjesme
kratko i jasno
Thompson se oglasio nakon neviđenog vandalizma u Međugorju
Ella Dvornik u čipkastom donjem rublju stala za štednjak 4
''blago fotografu''
Ella Dvornik u čipkastim gaćicama stala za štednjak: ''Koja si ti bomba od žene, lijepo te gledati''
Sjećate li se Semira iz "Cobre 11"? Bio je junak najluđih automobilskih potjera, a danas izgleda potpuno drukčije 4
59 mu je godina
Omiljeni Semir iz Cobre 11 danas izgleda potpuno drugačije, evo najnovijih fotografija glumca
Severina u haljini koja nikoga nije ostavila ravnodušnim najavila novu pjesmu 4
''ma ova žena može sve!''
''Bolesno!'' Seve pokazala guzu u haljini s kružnim izrezom na neočekivanom mjestu!
U splitskoj Lori predstavljena je knjiga "Fenomen Thompson" 3
evo tko je sve došao!
U Splitu predstavljena knjiga o Thompsonu: Pjevač na događaj stigao sa suprugom Sandrom
Nives Celzijus raspametila pratitelje novom objavom: U minijaturnom narančastom bikiniju pokazala svoje adute 3
guza u prvom planu
Nives u tanga-bikiniju zapaprila maštu fanova: ''Samo prirodno...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
FOTO Objavljena fotografija vandala iz Međugorja
Oglasila se i župa
FOTO Ovo je vandal koji je zapalio oltar i oskvrnuo kipove u Međugorju: Razotkrile su ga pronađene poruke
Pakao se vraća u Europu: Nova toplinska kupola donosi ekstremne vrućine i rekordne temperature
ekstremne vrućine
Pakao se vraća: Temperature idu do 45 stupnjeva, pogledajte gdje će biti najgore
Poljak (31) osumnjičen za vandalizam u Gospinu svetištu u Međugorju
EVO O KOME JE RIJEČ
Spalio oltar u Međugorju: Otkriveni novi detalji o muškarcu koji je vandalizirao kip Gospe
show
Zdravko Čolić ponovno je izazvao podijeljene reakcije svojim potezom na koncertu
"Kao da je Desingerica"
Ponašanje Zdravka Čolića na posljednjem nastupu podijelilo publiku, snimka se proširila internetom
Kako danas izgleda Jasna Žalica?
uvijek legendarna!
Malo tko bi danas prepoznao Šefiku iz "Lud, zbunjen, normalan", a razlog njezina odlaska iz serije dugo nije bio poznat
Thompson se oglasio nakon užasa u Međugorju, objavio stihove svoje emotivne pjesme
kratko i jasno
Thompson se oglasio nakon neviđenog vandalizma u Međugorju
zdravlje
Pijete kavu svaki dan? Znanstvenici otkrili što se događa s vašom jetrom
Istraživanje na 355.000 odraslih osoba
Pijete kavu svaki dan? Znanstvenici otkrili što se događa s vašom jetrom
Prva pomoć kod utapanja: Većina ljudi ne zna da oživljavanje počinje drukčije
Važno!
Prva pomoć kod utapanja: Većina ljudi ne zna da oživljavanje počinje drukčije
Znanstvenici su otkrili naviku koja je snažno povezana s visokom inteligencijom
Rezultati više istraživanja
Znanstvenici su otkrili naviku koja je snažno povezana s visokom inteligencijom
zabava
Skokom u Mostaru oduševio cijeli svijet: "Svaka čast, legendo!"
Wow!
Skokom u Mostaru oduševio cijeli svijet: "Svaka čast, legendo!"
Stigla u Hrvatsku na ljetovanje, ali za ovo nije bila spremna: "Kakav je to zvuk?"
Ups!
Stigla u Hrvatsku na ljetovanje, ali za ovo nije bila spremna: "Kakav je to zvuk?"
Oglasila se "djevojka u crvenom bikiniju" koja je preko noći osvojila internet
Dovoljan je bio jedan potez
Oglasila se "djevojka u crvenom bikiniju" koja je preko noći osvojila internet
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Službeno je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života!
sretnooo!
Službeno je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života!
VIDEO Šokantna snimka: Nogometaša usred dana izvukli iz automobila i brutalno opljačkali
užas za zvijezdu kluba
VIDEO Šokantna snimka: Nogometaša usred dana izvukli iz automobila i brutalno opljačkali
Jakirović među najistaknutijim kandidatima za prvi otkaz u Premier ligi
evo koji je na listi
Jakirović među najistaknutijim kandidatima za prvi otkaz u Premier ligi
tv
Daleki grad: Bespomoćno su gledali kako im majka odlazi u pritvor
DALEKI GRAD
Daleki grad: Bespomoćno su gledali kako im majka odlazi u pritvor
Daleki grad: Imaju plan - hoće li mu uspjeti pobjeći?
DALEKI GRAD
Imaju plan - hoće li mu uspjeti pobjeći?
Nasljednik: Odlučila je nositi njegov trag do smrti
NASLJEDNIK
Nasljednik: Odlučila je nositi njegov trag do smrti
putovanja
Tjedni jelovnik lagana jela za ljeto od 27. 7. do 2. 8. 2026.
Tjedni jelovnik
Lagana su, fina i savršena za ljeto – radit ćemo ovih 7 divnih jela, po jedan svaki dan ovog tjedna
Uvala Vela Luka na Krku: Plaža za guštanje bez turista do koje se dolazi samo pješice ili morem
Blizu Baške
Uvala Vela Luka na Krku: Plaža za guštanje bez turista do koje se dolazi samo pješice ili morem
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
novac
Uzeo halucinogene gljive i osnovao tvrtku na čijoj je prodaji zaradio 360 milijuna dolara
Imao je viziju
Uzeo halucinogene gljive i osnovao tvrtku na čijoj je prodaji zaradio 360 milijuna dolara
Što znamo o satu vrijednom nekoliko stotina tisuća eura koji nosi Tadej Pogačar?
Brend ambasador
Što znamo o satu vrijednom nekoliko stotina tisuća eura koji nosi Tadej Pogačar?
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Jelena Perčin u tanga sandalama Dolce&Gabbana i haljinici Self-Portrait
I krasna haljinica
Sandale Jelene Perčin dokaz su da upravo takav model može biti sinonim za ljetnu eleganciju
Mama petero djece iz Kupinečkog Kraljevca uredila je prekrasnu kuću od 180 kvadrata
Dom obitelji Čelan
Mama petero djece iz Kupinečkog Kraljevca uredila je kuću od 180 kvadrata koja nas je očarala
Bojana Gregorić Vejzović u dugom ljubičastom kombinezonu i ravnim natikačama
TOP LJETNO IZDANJE
Bojana Gregorić Vejzović u kombinezonu stvorenom za ljeto, nosi ga uz kultne natikače
sve
Jelena Perčin u tanga sandalama Dolce&Gabbana i haljinici Self-Portrait
I krasna haljinica
Sandale Jelene Perčin dokaz su da upravo takav model može biti sinonim za ljetnu eleganciju
Službeno je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života!
sretnooo!
Službeno je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života!
Zdravko Čolić ponovno je izazvao podijeljene reakcije svojim potezom na koncertu
"Kao da je Desingerica"
Ponašanje Zdravka Čolića na posljednjem nastupu podijelilo publiku, snimka se proširila internetom
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene