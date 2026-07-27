Vedrana Rudan uputila vapaj dok vodi svoju najtežu životnu bitku: ''Mogu li smjene od 0 do 24 biti nečiji poziv?''

Svoje iskustvo liječenja Vedrana Rudan iskoristila je kako bi skrenula pozornost na medicinske sestre i, u svom prepoznatljivom stilu, kritizirala hrvatski zdravstveni sustav.

Vedrana Rudan ponovno je dirnula svoje čitatelje iskrenom kolumnom u kojoj je, pišući iz perspektive onkološke pacijentice, zahvalila medicinskim sestrama koje se svakodnevno brinu o oboljelima, ali i upozorila na uvjete u kojima rade.

Spisateljica, koja se već dulje vrijeme bori s teškom bolešću, opisala je iskustva s riječke onkologije te priznala da, iako se smatra dijelom skupine "onih kojima je najteže", sve više razmišlja upravo o medicinskim sestrama.

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Prisjetila se trenutaka provedenih u bolnici, od noćnih obilazaka i mjerenja tlaka do svakodnevne njege koju, kako kaže, sestre obavljaju s osmijehom unatoč iscrpljujućim smjenama.

"Mogu li smjene od 0 do 24 biti nečiji poziv ili je to ipak ipak hrvatski državni zločin?



U grupi sam "onih kojima je najteže". Zato znam da mi nije najteže. Umrijet ću, umrijet će i drugi. Jučer sam bila na kontrolnom pregledu. Čula sam priču u koju još uvijek ne mogu povjerovati.

Trenutno sam kod kuće. O meni se brine porodica. Juha, čaj, hrana kruta, meka, pranje na krevetu, odnošenje iz sobe viška mog materijala… Glumim kako dremuckam. Sram me je. Na koje sam grane pala. Kad im to kažem, čujem samo jednu rečenicu – ti si naša.

Čija sam kad sam u bolnici danju i noću, kad u tri ujutro osjetim ruku na čelu, kad u pet sestre vidim kako odnose moj otpad koji se meni beskrajno gadi, kad mi u šest mjere tlak, temperaturu… Nisam bogata, da jesam, dala bih im sve što imam. 'To je naš poziv', govore", napisala je.

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Posebno ju je potresla priča o liječnici Ivani, koja je, svjedočeći svakodnevnom umoru svojih kolegica, organizirala jednodnevni izlet brodom kako bi im barem nakratko omogućila predah od zahtjevnog posla.

"Pitam koliko su plaćene iako osjećam nelagodu kad misle da mi moraju odgovoriti. O njihovim plaćama nitko ne piše, ne snimaju se TV emisije. Hrvatske medicinske sestre štakori su koji smetaju na putu. Ipak, čula sam, mjesečno primaju od 1200 do 2000 eura. Ima tu i prekovremenih.

Vedrana Rudan Foto: Srdjan Vrancic / CROPIX

Ona jučerašnja priča iz bolnice ne ide mi iz glave. Ne znam je li sretna ili stravična. Doktorica Ivana je pukla. Nije više mogla izdržati patnje svojih kolegica. Smjene od 7 do 19 pa od 19 do 7… nikad kraja. Unajmila je brodicu, glazbu i pozvala na jednodnevni izlet kolege koji su mogli doći. Plesalo se, pjevalo, smijalo. Između Cresa i Krka Jadranom je plovio brod veselja", opisala je Rudan, ističući koliko su medicinske sestre opterećene.

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U kolumni se osvrnula i na njihove plaće, za koje smatra da nisu razmjerne odgovornosti i teretu posla koji obavljaju, te poručila kako se o njihovu položaju premalo govori u javnosti.

Na kraju je u svom prepoznatljivom, oštrom stilu uputila apel građanima da ne okreću glavu od problema u zdravstvenom sustavu.

Vedrana Rudan Foto: Goran Mehkek / CROPIX

"Trebaju li hrvatski građani šutke gledati kako njihove najdraže čupa rak iz života, a njihovu dječicu davi u zagrljaju sestara?

Svi mi koji smo čuli Ivaninu priču plačemo nad životom robova u našim bolnicama. To neće pomoći ni Ivani kojoj je puklo srce, ni nama, ni njima.Kako ne kužite, slijepci! Budući bolesnici! Izađite na ulice i svim se snagama borite protiv države koja je rak za Hrvatsku", zaključila je Vedrana Rudan u svojoj novoj kolumni.

Kolumnu Vedrane Rudan pročitajte OVDJE.

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