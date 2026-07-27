Osuđen sin Anđe Marić, priznao je djela za koja ga se tereti

Nakon što je isprva poricao krivnju, sin Anđe Marić priznao je kaznena djela zbog kojih je završio na sudu. Izrečena mu je nepravomoćna djelomično uvjetna kazna zatvora, a određeno mu je i obvezno liječenje od ovisnosti o alkoholu.

Sin pjevačice i motivatorice Anđe Marić, G. D. (22), nepravomoćno je osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora zbog niza kaznenih djela počinjenih krajem 2025. godine u zagrebačkom Rudešu, doznaje Jutarnji list.

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Nakon što je u početku poricao krivnju, na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu priznao je odgovornost za četiri kaznena djela: razbojništvo, oštećenje tuđe stvari te dva kaznena djela nasilničkog ponašanja.

Anđa Marić - 2 Foto: Instagram

Izrečena mu je djelomično uvjetna kazna. Osam mjeseci mora odslužiti u zatvoru, dok su preostale dvije godine uvjetne uz rok kušnje od pet godina. Budući da je od prosinca prošle godine do početka srpnja bio u istražnom zatvoru, nakon pravomoćnosti presude preostaje mu još manje od mjesec dana zatvorske kazne.

Sud mu je odredio i obvezno liječenje od ovisnosti o alkoholu uz nadzor probacijskog ureda, koje može trajati do tri godine. Također mora nadoknaditi 600 eura štete tvrtki koju je oštetio, dok je oslobođen plaćanja sudskih troškova.

Anđa Marić Foto: Instagram

Anđa Marić Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Pred sudom je izrazio žaljenje zbog svojih postupaka.

"Kriv sam, žao mi je i kajem se. Imam bolesnu majku i želim joj pomagati. Isto tako bih želio nastaviti voditi normalan život i zaposliti se", rekao je.

Sud je kao olakotne okolnosti uzeo u obzir njegovo priznanje, iskazano kajanje, smanjenu ubrojivost utvrđenu psihijatrijskim vještačenjem te samokritičnost. Ranije je tijekom ispitivanja priznao i da ima problem s alkoholom te da je u vrijeme incidenta bio pod njegovim utjecajem.

Krajem prosinca 2025. Anđa je javno otvorila dušu i progovorila o stanju svoga sina.

''Djeca su kriptonit. Potpuno te razoružaju i obesnaže – kao Supermana onaj kristal s planeta koji je pokorio njegovu civilizaciju. Tako moj sin djeluje na mene.

Moj sin je alkoholičar. Bolesnik. Ovisnik. Ne o drogama, nego o alkoholu – društveno prihvaćenom, dostupnom i doslovno na svakoj blagajni za euro i pol.

Prije tri mjeseca dala sam ga uhititi. Međutim, svaki put su mi ga vraćali kući jer ga se ne može prisiliti na liječenje ako on to ne želi. Naravno, govorio je da to nije problem. Sve dok nije eskaliralo. Srećom, svi su živi i zdravi.

Moj sin je tada imao više od osam deci votke u sebi. U parku su dostavljači hrane jurili električnim biciklima pored djece i malih psića, kao i ljudi na romobilima koji na nogostupima pored parkova jure bez ikakva osjećaja za sigurnost. Taj dan nesreću je imao jedan dostavljač hrane. To nije bila jurisdikcija ni autoritet mog sina da bilo što rješava. Nikako. Ali kad si slomljen, u boli i ovisan – nemaš zdrav razum. To je potpuno promijenjeno stanje svijesti, opsjednuto demonima koji doslovno alkohol koriste kao pozivnicu. Svaki put kad popiješ, pozoveš ih: dođite i igrajte se.

Osjećam se odgovornom za njegovo stanje. Dijete upija svaku majčinu emociju – u trbuhu, dok je malo, dok ga dojiš. Ali nisam kriva. I to je velika razlika. Znam da je ovo put njegove duše koji je odabrala. Sada je u istražnom zatvoru i odgovarat će za svoje postupke. Ali njemu treba liječenje – zatvoreno, višemjesečno – dok se kemikalije u mozgu ne stabiliziraju.

''Priznao mi je da je alkoholičar od 12. godine. Tada nije živio kod mene. Do 18. se vratio – odrastao i vrlo lukav. A znate kako ovisnici funkcioniraju: sve je nebitno, bitan je samo sljedeći šut. Kao i svako dijete, protivio se svemu što ja propagiram. Sve je glupo. Sve je nebitno. Svi ćemo umrijeti. Ako sam ja ovakva, moje dijete želi biti sve suprotno. Odlučila sam da više neću plakati i polako nestajati. Ne mogu ni jesti ni živjeti tako. Vraćam se. Nastavljam raditi svoj kanal. Bit ću motivator i radnica svjetla. Jer to je moj poziv. Želim vam predivne blagdane. Volite se. A tko je bez grijeha – neka prvi baci kamen'', napisala je tada Anđa.

Inače, Anđa se godinama bori s multiplom sklerozom, a s pratiteljima na društvenim mrežama dijeli detalje borbe s opakom bolešću.

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