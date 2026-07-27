Pogledajte koju je cifru Izabel Kovačić izdvojila za haljinu na vjenčanju talijanskog nogometnog vratara

Mateo Kovačić podijelio je fotografije s luksuznog vjenčanja Gianluigija Donnarumme u Italiji, no najviše pažnje privukla je njegova supruga Izabel.
Mateo Kovačić na društvenim je mrežama podijelio fotografije iz proteklih dana, a posebnu pažnju privukli su kadrovi s raskošnog vjenčanja talijanskog vratara Gianluigija Donnarumme i njegove dugogodišnje partnerice Alessije Elefante.3 vijesti o kojima se priča prvo je poricao krivnju Osuđen sin Anđe Marić, priznao je djela za koja ga se tereti oženio domaću voditeljicu Umirovio se s 22 godine, a danas je jedan od najmoćnijih ljudi europskog nogometa ''možda sam staromodna, ali...'' Od djevojčice koja je oduševila Hrvatsku do mlade žene koja zna što želi: Mia Negovetić otvorila nam je dušu!
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U središtu pozornosti našla se njegova supruga Izabel, koja je za svečanu prigodu odabrala elegantnu plisiranu haljinu u nijansi cigle s potpisom dizajnerice Marije Lucije Hohan. Riječ je o modelu Victoria, izrađenom od svilenog muslina, čija cijena iznosi 2510 dolara, odnosno oko 2100 eura.
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Mateo Kovačić Foto: Instagram
Modnu kombinaciju upotpunila je tirkiznom torbicom, zlatnim nakitom i sandalama s ukrasnim detaljima, dok je kosu stilizirala u ležernu polupodignutu frizuru.
Mateo je uz suprugu pozirao u klasičnom crnom smokingu s leptir-mašnom.
Kovačići su bili među uzvanicima na vjenčanju kapetana talijanske reprezentacije, održanom u talijanskoj regiji Pugliji. Ceremonija je održana u crkvi svetog Jurja Mučenika u Locorotondu, a slavlje se nastavilo u luksuznoj rezidenciji Pettolecchia u Fasaniju.
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Mateo Kovačić Foto: Instagram
Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram
Na vjenčanju su se okupila brojna poznata nogometna imena, među kojima su bili i Erling Haaland te njegova partnerica Isabel Haugseng Johansen, dugogodišnja prijateljica Izabel Kovačić. Ipak, upravo je Izabel svojim elegantnim izdanjem privukla najviše pogleda.
Mateo Kovačić, Erling Haaland i Izabel Kovačić Foto: Mattia Loiacono / Alamy / Profimedia
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