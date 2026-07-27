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paprena suma

Pogledajte koju je cifru Izabel Kovačić izdvojila za haljinu na vjenčanju talijanskog nogometnog vratara

Piše I. G., Danas @ 17:12 Celebrity komentari
Mateo Kovačić Mateo Kovačić Foto: Instagram

Mateo Kovačić podijelio je fotografije s luksuznog vjenčanja Gianluigija Donnarumme u Italiji, no najviše pažnje privukla je njegova supruga Izabel.

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Pogledajte koju je cifru Izabel Kovačić izdvojila za haljinu na vjenčanju talijanskog nogometnog vratar
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