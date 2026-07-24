U Splitu predstavljena knjiga o Thompsonu: Pjevač na događaj stigao sa suprugom Sandrom

U splitskoj Lori predstavljena je knjiga "Fenomen Thompson" autora Ivice Marijačića, a događaj je okupio brojne posjetitelje.
U Domu Hrvatske vojske "General bojnik Ivo Jelić" u splitskoj Lori sinoć je održano predstavljanje knjige "Fenomen Thompson" autora Ivice Marijačića.3 vijesti o kojima se priča stravičan događaj Jedna od najpotresnijih pjesama Nirvane krije istinitu priču koja i danas ledi krv u žilama uslijed estetskog zahvata Preminula je poznata influencerica u 30. godini, iza sebe je ostavila šestogodišnju kćer napustila je boks Nova karijera Ivane Habazin iznenadila je mnoge, pohvalila se velikim životnim uspjehom
Galerija 26 26 26 26 26
Promocija je okupila velik broj posjetitelja, a dvorana je bila gotovo popunjena, unatoč tome što se u isto vrijeme na Poljudu igrala utakmica Hajduka.
Pogledaji ovo Celebrity Tko je lijepa Grkinja koju junak Hajduka ljubi već deset godina? Imaju dvije kćeri!
Predstavljanje Thomsonove Knjige u časničkom domu u Lori - 3 Foto: Zvonimir Barisin
Predstavljanje Thomsonove Knjige u časničkom domu u Lori Foto: Zvonimir Barisin
Program je trajao više od dva sata i bio je ispunjen razgovorima o knjizi te glazbenim nastupima. Uz autora Ivicu Marijačića, o knjizi su govorili Josip Jović, Marito Mihovil Letica i Andrea Černivec, dok su među uzvanicima bili Marko Perković Thompson i članovi sastava Hrvatske ruže. Thompson je tijekom večeri otpjevao nekoliko pjesama, a podršku mu je pružila i supruga Sandra Perković.
Predstavljanje Thomsonove Knjige u časničkom domu u Lori - 7 Foto: Zvonimir Barisin
Predstavljanje Thomsonove Knjige u časničkom domu u Lori - 5 Foto: Zvonimir Barisin
Predstavljanje Thomsonove Knjige u časničkom domu u Lori - 2 Foto: Zvonimir Barisin
Autor knjige opisuje "Fenomen Thompson" kao "istinu o jedinstvenom čovjeku koji pjesmom brani Hrvatsku i svijet od srpskoga fašizma".
Pogledaji ovo Celebrity Isplivale stare fotografije Lepe Brene i Bobe, prizori iz prošlosti potaknuli su brojne komentare
Prema opisu izdanja, riječ je o opsežnoj analizi života i karijere Marka Perkovića Thompsona, koja donosi dosad neobjavljene biografske detalje te se bavi njegovim društvenim i političkim utjecajem.
U knjizi se obrađuje i tema medijskih kritika, političkih prijepora te zabrana koje su pratile Thompsonovu karijeru, a autor iznosi vlastito viđenje razloga zbog kojih je pjevač godinama bio predmet javnih polemika.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mama našeg hajdukovca pokazala figuru u legendarnom bikiniju: "Gori Kalifornija zbog tebe!"
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Pogledajte koga je to Dino Rađa sreo nakon 30 godina: "Ovo je dobar osjećaj!"
Pogledaji ovo Celebrity Preminula je poznata influencerica u 30. godini, iza sebe je ostavila šestogodišnju kćer