U Splitu predstavljena knjiga o Thompsonu: Pjevač na događaj stigao sa suprugom Sandrom

Predstavljanje Thomsonove Knjige u časničkom domu u Lori - 6 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

U splitskoj Lori predstavljena je knjiga "Fenomen Thompson" autora Ivice Marijačića, a događaj je okupio brojne posjetitelje.

U Domu Hrvatske vojske "General bojnik Ivo Jelić" u splitskoj Lori sinoć je održano predstavljanje knjige "Fenomen Thompson" autora Ivice Marijačića.

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Promocija je okupila velik broj posjetitelja, a dvorana je bila gotovo popunjena, unatoč tome što se u isto vrijeme na Poljudu igrala utakmica Hajduka.

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Predstavljanje Thomsonove Knjige u časničkom domu u Lori - 3 Foto: Zvonimir Barisin

Predstavljanje Thomsonove Knjige u časničkom domu u Lori Foto: Zvonimir Barisin

Program je trajao više od dva sata i bio je ispunjen razgovorima o knjizi te glazbenim nastupima. Uz autora Ivicu Marijačića, o knjizi su govorili Josip Jović, Marito Mihovil Letica i Andrea Černivec, dok su među uzvanicima bili Marko Perković Thompson i članovi sastava Hrvatske ruže. Thompson je tijekom večeri otpjevao nekoliko pjesama, a podršku mu je pružila i supruga Sandra Perković.

Predstavljanje Thomsonove Knjige u časničkom domu u Lori - 7 Foto: Zvonimir Barisin

Predstavljanje Thomsonove Knjige u časničkom domu u Lori - 5 Foto: Zvonimir Barisin

Predstavljanje Thomsonove Knjige u časničkom domu u Lori - 2 Foto: Zvonimir Barisin

Autor knjige opisuje "Fenomen Thompson" kao "istinu o jedinstvenom čovjeku koji pjesmom brani Hrvatsku i svijet od srpskoga fašizma".

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Prema opisu izdanja, riječ je o opsežnoj analizi života i karijere Marka Perkovića Thompsona, koja donosi dosad neobjavljene biografske detalje te se bavi njegovim društvenim i političkim utjecajem.

U knjizi se obrađuje i tema medijskih kritika, političkih prijepora te zabrana koje su pratile Thompsonovu karijeru, a autor iznosi vlastito viđenje razloga zbog kojih je pjevač godinama bio predmet javnih polemika.

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