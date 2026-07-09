Thompson je ipak zapjevao u Zagrebu, publika ga je dočekala gromoglasnim pljeskom

Marko Perković Thompson pojavio se na predstavljanju knjige "Fenomen Thompson" u zagrebačkom Studentskom centru, gdje je i zapjevao.

Kino dvorana zagrebačkog Studentskog centra bila je premala za sve koji su htjeli biti na predstavljanju knjige "Fenomen Thompson" autora Ivice Marijačića.

Uz autora knjigu su predstavljali Josip Jović, Marito Mihovil Letica i Andrea Černivec, a u prvom redu našao se i Marko Perković Thompson u društvu menadžera Zdravka Barišića.

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Promocija knjige o Thompsonu - 1 Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Promocija knjige o Thompsonu - 2 Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Tijekom promocije mjesto na pozornici dobio je i Thompson koji je zajedno s grupom Hrvatske ruže zapjevao "Ako ne znaš šta je bilo".

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Na pitanje nastupa Thompsona u hrvatskoj metropoli u četvrtak popodne je odgovorio gradonačelnik Tomislav Tomašević, poručivši kako zagrebački SC nije u nadležnosti Grada Zagreba.

Promocija knjige o Thompsonu - 3 Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Promocija knjige o Thompsonu - 4 Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Promocija knjige o Thompsonu - 4 Foto: Marko Todorov / CROPIX

"Jasno je što je odluka Skupštine. Odluka Skupštine se odnosi na sve prostore kojima upravlja Grad ili gradske ustanove, a to nije SC (Studentski centar). SC je državna ustanova, dapače direktor te ustanove je gradski zastupnik u Skupštini grada Zagreba, tako da pitajte Maria Župana za to, ali to nije u našoj nadležnosti. U nadležnosti su, kad govorimo o odluci Skupštine - javne površine i prostori kojima upravljaju Grad ili Grad u širem smislu", izjavio je Tomašević, prenosi Dnevnik.hr.

Godišnjicu koncerta na Hipodromu Thompson je obilježio u Zaprešiću, a kako je izgledalo otvaranje, pogledajte OVDJE.

Kako je otvorio koncert, pogledajte OVDJE.

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