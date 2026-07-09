Thompson je ipak zapjevao u Zagrebu, publika ga je dočekala gromoglasnim pljeskom

Marko Perković Thompson pojavio se na predstavljanju knjige "Fenomen Thompson" u zagrebačkom Studentskom centru, gdje je i zapjevao.
Kino dvorana zagrebačkog Studentskog centra bila je premala za sve koji su htjeli biti na predstavljanju knjige "Fenomen Thompson" autora Ivice Marijačića.3 vijesti o kojima se priča tužne fotografije Svi su plakali zbog simbola na lijesu: Zrinko Ogresta ispraćen na vječni počinak ljetni intervju Razgovarali smo s prekrasnom Hrvaticom koju na Instagramu prati više od 150 tisuća ljudi: ''Ljudi vide otprilike 60 % svega...'' neočekivan problem Dramatična situacija u domu Lepe Brene, sin tražio pomoć: "Molimo sve..."
Uz autora knjigu su predstavljali Josip Jović, Marito Mihovil Letica i Andrea Černivec, a u prvom redu našao se i Marko Perković Thompson u društvu menadžera Zdravka Barišića.
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Promocija knjige o Thompsonu - 1 Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Promocija knjige o Thompsonu - 2 Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Tijekom promocije mjesto na pozornici dobio je i Thompson koji je zajedno s grupom Hrvatske ruže zapjevao "Ako ne znaš šta je bilo".
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Na pitanje nastupa Thompsona u hrvatskoj metropoli u četvrtak popodne je odgovorio gradonačelnik Tomislav Tomašević, poručivši kako zagrebački SC nije u nadležnosti Grada Zagreba.
Promocija knjige o Thompsonu - 3 Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Promocija knjige o Thompsonu - 4 Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Promocija knjige o Thompsonu - 4 Foto: Marko Todorov / CROPIX
"Jasno je što je odluka Skupštine. Odluka Skupštine se odnosi na sve prostore kojima upravlja Grad ili gradske ustanove, a to nije SC (Studentski centar). SC je državna ustanova, dapače direktor te ustanove je gradski zastupnik u Skupštini grada Zagreba, tako da pitajte Maria Župana za to, ali to nije u našoj nadležnosti. U nadležnosti su, kad govorimo o odluci Skupštine - javne površine i prostori kojima upravljaju Grad ili Grad u širem smislu", izjavio je Tomašević, prenosi Dnevnik.hr.
Godišnjicu koncerta na Hipodromu Thompson je obilježio u Zaprešiću, a kako je izgledalo otvaranje, pogledajte OVDJE.
Kako je otvorio koncert, pogledajte OVDJE.
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