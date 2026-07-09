Neobičan prizor s Wimbledona: Kraljica Camilla nije se odvajala od jednog detalja vrijednog samo 14 funti!

Kraljica Camilla na Wimbledonu je zbog velikih vrućina privukla pozornost pristupačnim električnim ventilatorom od svega 14 funti, kojim se rashlađivala tijekom mečeva u Kraljevskoj loži.

Visoke temperature obilježile su ovogodišnji Wimbledon, a među onima koji su se pokušavali rashladiti našla se i kraljica Camilla.

Supruga kralja Charlesa privukla je pozornost ne elegantnim modnim dodatkom, već – malim električnim ventilatorom koji nije ispuštala iz ruku tijekom boravka u Kraljevskoj loži.

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Kraljica Camilla - 1 Foto: Profimedia

Sedamdesetosmogodišnja Camilla pratila je teniske mečeve na središnjem terenu u društvu svoje sestre Annabel Elliot te Petera i Harriet Phillips. Za tu je prigodu odjenula plavu haljinu dizajnerice Anne Valentine, istu onu koju je nosila na utrkama u Ascotu, no zbog temperature koja je dosegnula 32 stupnja Celzijeva ubrzo je posegnula za praktičnim pomagalom.

Kraljica Camilla - 3 Foto: Profimedia

Naime, kraljica je iz torbice izvadila ručni električni ventilator kojim se pokušala rashladiti tijekom mečeva. Mnogi su primijetili kako je riječ o vrlo praktičnom izboru, osobito zato što pravila odijevanja u Kraljevskoj loži Wimbledona ženama ne dopuštaju nošenje šešira.

Kraljica Camilla - 1 Foto: Profimedia

Zanimljivo, nije riječ o luksuznom dodatku kakav bi se možda očekivao od članice britanske kraljevske obitelji. Camilla je koristila Tecknet ručni ventilator, koji se može kupiti na Amazonu za svega 14,24 funte, a ima pet razina jačine puhanja.

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Fotografije kraljice s ventilatorom ubrzo su postale hit na društvenim mrežama. Brojni korisnici pohvalili su njezino praktično razmišljanje.

Kraljica Camilla Foto: Profimedia

Kraljica Camilla Foto: Afp

"Mislim da se Njezino Veličanstvo stvarno muči s ovom vrućinom", "Ja bih ponio nekoliko ventilatora da se rashladim", "Nije li kraljica Camilla zapravo kao sve nas žene starije od 60 godina? Uvijek me nasmije", pisali su korisnici društvenih mreža.

Električni ventilator nije bio njezin prvi pokušaj borbe s vrućinom. Ranije tijekom dana koristila je i klasičnu lepezu, no kako je sunce postajalo sve jače, ipak se odlučila za učinkovitije rješenje na baterije.

Kralj Charles i kraljica Camilla - 1 Foto: Profimedia

Kraljica Camilla - 1 Foto: Profimedia

Camilla nije jedina članica kraljevske obitelji koja se ovog ljeta odlučila na ovakav dodatak. Tijekom lipanjskog toplinskog vala i kralj Charles III. viđen je kako uz pomoć prijenosnog ventilatora pokušava ostati svjež tijekom službenog prijema u palači St. James, potvrđujući da ni članovi britanske monarhije nisu imuni na ljetne vrućine.

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