Maja Šuput završila na naslovnici austrijskog portala, evo što im je bio povod!

Da je Maja Šuput i dalje jedna od najzanimljivijih regionalnih zvijezda, potvrđuje i činjenica da se ovih dana našla na naslovnici jednog austrijskog portala.

Maja Šuput pravi je hit i izvan granica Hrvatske.

Naime, austrijski portal Heute objavio je tekst o popularnoj pjevačici, a Maja se našla i na njihovoj naslovnici. Naslov glasi: "Ima ženu i dijete: Maja šokirana koketnom porukom", a povod je njezina nedavna izjava o porukama koje svakodnevno prima na društvenim mrežama.

Maja Šuput - 1 Foto: Instagram

Maja Šuput na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Podsjetimo, Maja je na jednom partyju u Splitu za IN magazin iskreno progovorila o tome kako se privikava na život nakon prekida te otkrila kakve joj sve poruke stižu u inboks.

"Pobjednici su ovi koji se javljaju na Instagram, to su baš pobjednici. To ne možeš vjerovati kakvim budalama padne na pamet javljati se. Majke mi, ja to ne mogu vjerovati. Netko javnoj osobi pošalje sliku, poruku, poziv za izlazak, a pritom, kad mu otvoriš profil, ima i ženu i dijete. Ljudi, šou-program", ispričala je.

Maja Šuput Foto: Instagram

Maja Šuput - 3 Foto: Instagram

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Austrijski medij prenio je upravo tu izjavu, uz komentar da je Maja nakon prekida veze sa Šimom Elezom ponovno slobodna te da se čini kako je interes za nju na društvenim mrežama sada još veći. Posebno su izdvojili njezino iznenađenje činjenicom da joj se udvaraju muškarci koji pritom ne skrivaju da imaju partnerice i obitelji.

Osim njezina ljubavnog života, Heute se osvrnuo i na to kako pjevačica provodi ljeto. Naveli su da se trenutačno odmara u Marbelli sa sinom Bloomom, a spomenuli su i njezin novi singl "Nedovoljno lijep", koji je snimila s Natalie Balmix.

Maja Šuput i Natalie Balmix - 7 Foto: Luka Čop

Maja Šuput i Natalie Balmix - 8 Foto: Luka Čop

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Na kraju zaključuju kako je Maja više puta istaknula da uživa u svom samačkom životu te da zasad ne osjeća potrebu ulaziti u novu vezu i bilo što forsirati.

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