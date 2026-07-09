Preminula je Bonnie Tyler, izvođačica velikog hita ''Total Eclipse of the Heart''

Bonnie Tyler, jedna od najprepoznatljivijih pjevačica 20. stoljeća i izvođačica hitova ''Total Eclipse of the Heart'' i ''Holding Out for a Hero'', preminula je nakon borbe s teškom bolešću.

Glazbeni svijet oprostio se od Bonnie Tyler, legendarne velške pjevačice čiji su hitovi ''Total Eclipse of the Heart'', ''Holding Out for a Hero'' i ''It's a Heartache'' obilježili desetljeća.

Tyler je preminula u 76. godini života u bolnici u Portugalu, gdje se liječila od teške bolesti, potvrdili su njezina obitelj i tim, prenosi BBC.

Bonnie Tyler - 1 Foto: Ralph Metzger, Ralph Metzger / Alamy / Profimedia

"Bonnieina obitelj i tim slomljena srca objavljuju da je Bonnie neočekivano preminula sinoć u bolnici u Portugalu od posljedica bolesti zbog koje se liječila", stoji u objavi na njezinoj službenoj internetskoj stranici.

Pjevačica je posljednjih mjeseci vodila tešku zdravstvenu bitku. U svibnju je hitno operirana zbog ozbiljnog problema s crijevima, nakon čega je stavljena u medicinski induciranu komu. Iako se sredinom lipnja probudila, ostala je u vrlo teškom stanju na jedinici intenzivne njege.

Bonnie Tyler - 3 Foto: Deborah Law / SplashNews.com / Splash / Profimedia

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Rođena kao Gaynor Hopkins u velškom Skewenu, Bonnie Tyler svjetsku je slavu stekla krajem 1970-ih pjesmom ''It's a Heartache'', no njezin najveći uspjeh stigao je 1983. godine s legendarnom baladom ''Total Eclipse of the Heart'', koja je osvojila vrhove glazbenih ljestvica u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Time je postala prva Velšanka koja je ostvarila singl broj jedan na američkom Billboardu.

Prepoznatljiv hrapavi glas i moćne izvedbe učinili su je jednom od najvećih zvijezda 80-ih, a pjesma ''Holding Out for a Hero'', napisana za film Footloose, postala je jedan od najvećih pop-rock klasika svih vremena. Kasnije je doživjela novu popularnost zahvaljujući filmu "Shrek 2", u kojem je također korištena.

Tijekom bogate karijere Bonnie Tyler bila je nominirana za nagrade Grammy, predstavljala je Ujedinjeno Kraljevstvo na Eurosongu 2013. godine, a 2023. odlikovana je titulom MBE (Member of the Order of the British Empire) za doprinos glazbi.

Bonnie Tyler - 7 Foto: Michael Palmer / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bonnie Tyler - 5 Foto: Stefan M. Prager / imago stock&people / Profimedia

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Ni u posljednjim godinama nije prestajala stvarati. Prošle godine objavila je novu verziju svog najvećeg hita ''Total Eclipse of the Heart'', pod nazivom ''Together'', u suradnji s Davidom Guettom i Hypatonom. Ove godine originalna pjesma premašila je milijardu preslušavanja na Spotifyju, što potvrđuje da njezina glazba i dalje pronalazi put do novih generacija slušatelja.

Bonnie Tyler - 2 Foto: BRENDAN BEIRNE / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bonnie Tyler bila je u braku s Robertom Sullivanom više od pola stoljeća. Iza sebe je ostavila neizbrisiv trag u povijesti popa i rocka te pjesme koje će nastaviti živjeti još dugo nakon njezina odlaska.

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