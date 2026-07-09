Otkriveno je tko će nastupiti u finalu Svjetskog prvenstva, u pitanju su velika glazbena imena!

Finale Svjetskog prvenstva ove će godine prvi put biti popraćeno predstavom na poluvremenu, a Shakiru, Madonnu i južnokorejsku grupu BTS, sada je svoj nastup potvrdio i kanadska pop zvijezda Justin Bieber.

"Svjetsko prvenstvo povezuje svijet na način na koji ništa drugo ne može. Zahvalan sam što sam dio ovog događaja, a još sam zadovoljniji što pomaže u proširenju pristupa obrazovanju za djecu diljem svijeta“, komentirao je Bieber svoje sudjelovanje.

Osim spomenutih, tijekom poluvremena nastupit će i nigerijski pjevač Burna Boy, venezuelanski dirigent Gustavo Dudamel, bend Coldplay i zbor iz osnovne škole u New Yorku, objavio je fond Global Citizen Education.

Svjetsko prvenstvo otvaranje Foto: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Global Citizen Education je zajedno s FIFA-om zaslužan za predstavu na poluvremenu, a prikupljena sredstva bit će donirana obrazovanju djece diljem svijeta. Događaj će voditi Chris Martin iz Coldplaya, koji će također uključiti poznate likove iz Muppet Showa i Ulice Sezam.

Finale će se održati 19. srpnja na stadionu MetLife u East Rutherfordu u New Yorku. Poluvrijeme će podsjećati na godišnji Super Bowl, finale NFL-a u američkom nogometu, a Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino već je rekao da će predstava biti "svakako najveća pozornica ikad, s nekoliko milijardi gledatelja".

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