Opasno se približio Thompsonu: Pogledajte prizore s jednog od najvećih koncerata u Europi!

Godinu dana nakon Thompsonova spektakla na zagrebačkom Hipodromu, talijanski kantautor Ultimo ispisao je povijest okupivši 250 tisuća ljudi na koncertu u Rimu.

Nedavno je obilježena godina dana otkako je Marko Perković Thompson održao povijesni koncert na zagrebačkom Hipodromu, koji je okupio gotovo pola milijuna obožavatelja i postao oborio rekord s najviše prodanih ulaznica za koncert. Time je nadmašio dosadašnji rezultat talijanskog kantautora Vasca Rossija koji je u Modeni 2017. godine okupio više od 220 tisuća ljudi.

Talijanski rock velikan je u međuvremenu ostao i bez rekorda u rodnoj zemlji jer je jedan drugi izvođač ispisao talijansku glazbenu povijest.

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Ultimo - 8 Foto: Profimedia

Kantautor Ultimo okupio je čak 250 tisuća ljudi u rimskom Tor Vergati te srušio Rossijev rekord za najveći koncert s plaćenim ulaznicama u Italiji.

"Rime, ti si remek-djelo. Ovo nije samo koncert, ovo je dan koji sam čekao, ovo je bajka koja će trajati zauvijek", poručio je kantautor pred publikom koja je pristigla iz svih krajeva Italije.

Koncert je bio impresivan i produkcijski. Ultimo je na mjesto održavanja stigao helikopterom, a nastup je otvorio pjesmom "Pianeti". Publiku je dočekala pozornica široka 140 metara i visoka 60 metara, s više od 2500 četvornih metara LED ekrana, dok je kroz prostor bilo raspoređeno 18 velikih videozidova kako bi svi mogli pratiti nastup.

Ultimo - 6 Foto: Profimedia

Na repertoaru su se našli njegovi najveći hitovi, među kojima su "Pianeti", "I tuoi particolari", "Il ballo delle incertezze", "Solo" i "Piccola stella", a tijekom večeri na pozornici mu se pridružio i Fabrizio Moro. Emotivan koncert završio je pjesmom "Sogni appesi", kojom je simbolično zaokružio večer koju je godinama sanjao.

Osim po broju posjetitelja, koncert je bio impresivan i u ekonomskom smislu. Procjenjuje se da je od prodaje ulaznica ostvareno oko 16 milijuna eura prihoda, dok je ukupni gospodarski učinak za Rim dosegnuo oko 90 milijuna eura.

Ultimo - 1 Foto: Profimedia

Ultimo - 4 Foto: Profimedia

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Na veliki uspjeh reagirao je i Rossi, koji je sportskim duhom čestitao mlađem kolegi.

"Čestitke Ultimu i gradu Rimu. Zaista sam sretan zbog Niccolòa. Svaki rekord postoji da bi bio srušen. Naprijed mladi, tako i treba biti", napisao je, dodavši: "Volim te, Niccolò."

Ovaj 30-godišnji Rimljanin započeo je glazbenu karijeru 2014. godine, tijekom koje je objavio sedam studijskih izdanja, a pjesme su mu u nekoliko navrata dosegnule platinaste naklade. Dvaput je nastupao na Sanremu, a možda najpoznatiji nastup imao je 2019. godine kada je vrijeđao novinare na press-konferenciji nakon što je izgubio od Mahmooda.

Ujedno je optužio novinare da su subjektivnošću utjecali na rezultate.

Iako je Thompsonov koncert na zagrebačkom Hipodromu po broju prodanih ulaznica ostao veći, Ultimo je sada postavio novi nacionalni rekord u Italiji i ispisao jedno od najvažnijih poglavlja u povijesti tamošnje koncertne scene.

Kako je izgledao koncert Vasca Rossija, pogledajte OVDJE.

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