Danijela Dvornik pokazala kako je uredila svoju terasu, trebale su joj četiri godine

Nakon višegodišnjeg uređenja kuće u Sutivanu, Danijela Dvornik napokon je stavila točku na još jedan projekt.

Danijela Dvornik uspješno je privela kraju još jedan projekt u svom domu u Sutivanu na Braču.

Nakon što je protekle četiri godine posvetila temeljitoj adaptaciji kuće, sada je dovršila i uređenje terase koja je postala prava mediteranska oaza za uživanje u toplim danima.

Terasa Danijele Dvornik Foto: Instagram

Svoje zadovoljstvo nije skrivala pa je na Instagram Storyju podijelila fotografiju novouređenog prostora uz kratku, ali znakovitu poruku: "Konačno je i to gotovo."

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Terasa, koja tijekom proljeća i ljeta postaje njezin vanjski dnevni boravak, uređena je u svijetlim, prirodnim tonovima. Prostor krase prozračne bijele zavjese koje pružaju privatnost, a pritom propuštaju obilje prirodnog svjetla. U središtu se nalazi velika kutna garnitura s udobnim jastucima u neutralnim nijansama, mali okrugli stolić te efektna pletena viseća lampa koja dodatno naglašava opušteni mediteranski ugođaj.

Danijela Dvornik - 1 Foto: Instagram

Danijela Dvornik - 1 Foto: Danijela Dvornik/Instagram

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Poznato je da Danijela posljednjih godina uživa u životu na Braču, gdje je svoj dom uređivala korak po korak. Novouređena terasa samo je završni detalj kojim je zaokružila višegodišnji projekt i stvorila idealan kutak za odmor i druženja tijekom ljetnih mjeseci.

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Kako je uredila kuću u kojoj živi pogledajte OVDJE.

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