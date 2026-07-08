Nogometni as i njegova djevojka nekad su živjeli od njene plaće, a danas imaju sve o čemu su sanjali

Ljubavna priča argentinskog nogometnog asa Enza Fernándeza i njegove dugogodišnje partnerice Valentine Cervantes dokaz je da ni najveća slava ne štiti od životnih izazova.

Dok danas žive život iz snova, putuju privatnim avionima i odgajaju dvoje djece između Londona i Argentine, Enzo Fernández i Valentina Cervantes nisu oduvijek živjeli glamurozno. Njihova ljubavna priča počela je daleko od reflektora – u četvrti San Martín u Buenos Airesu, gdje su bili obični tinejdžeri koji su zajedno sanjali bolju budućnost.

Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a ljubav je planula 2018. godine. Enzo je tada imao 17 godina i igrao je za mlađe kategorije River Platea, dok je Valentina studirala pravo i radila kako bi pomogla njihovom zajedničkom životu. Vrlo brzo uselili su u mali jednosobni stan u Buenos Airesu, a financijska situacija bila je sve samo ne lagodna.

Enzo Fernández i Valentina Cervantes - 6 Foto: Instagram

Valentina je u više navrata otvoreno govorila kako je upravo ona u to vrijeme nosila najveći dio financijskog tereta njihove veze. Prije nego što je postala influencerica, radila je u trgovini, a zajedno su često kupovali rabljenu odjeću jer si novo nisu mogli priuštiti. Kasnije je promijenila posao i zaposlila se u call centru, gdje je, kako je sama priznala, zarađivala više od Enza te gotovo cijelu svoju plaću trošila na njihove zajedničke troškove.

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Sudbina se ubrzo počela mijenjati. Enzo je izborio mjesto u prvoj momčadi River Platea, potom otišao na posudbu u Defensa y Justicia, a nakon povratka u River krenuo je njegov meteorski uspon. Uslijedio je transfer u Benficu, a samo nekoliko mjeseci kasnije i povijesni odlazak u Chelsea u transferu vrijednom više od 120 milijuna eura.

Dok je njegova karijera rasla nevjerojatnom brzinom, Valentina mu je bila najveća podrška. Zajedno su prošli selidbe iz Argentine u Portugal pa u Englesku, a obitelj se proširila dolaskom kćeri Olivije i sina Benjamína.

Nakon što je Enzo s Argentinom osvojio Svjetsko prvenstvo u Katru 2022. godine i postao jedan od najtraženijih veznjaka svijeta, činilo se da imaju sve – uspješnu karijeru, obitelj i život o kojem su nekad mogli samo sanjati.

Enzo Fernández i Valentina Cervantes - 3 Foto: Instagram

No krajem 2024. uslijedio je šok za njihove obožavatelje. Par je objavio da se razilazi nakon šest godina veze. Valentina je tada objasnila da nije bilo velike svađe ni nevjere, već da je Enzo odlučio neko vrijeme biti sam. Naglasila je kako će bez obzira na prekid uvijek ostati obitelj zbog njihove djece te da između njih nema mržnje ni loših odnosa.

Iako su se u mjesecima nakon prekida pojavile brojne glasine o mogućim novim ljubavima, njih dvoje nastavili su zajedno brinuti o djeci i održavali korektan odnos. Valentina je čak javno priznala da prema Enzu i dalje gaji osjećaje te da mu ne zamjera odluku koju je donio.

Enzo Fernández i Valentina Cervantes - 2 Foto: Instagram

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Početkom 2025. stigao je preokret. Argentinski i britanski mediji objavili su fotografije para tijekom zajedničkog izlaska u londonskom Selfridgesu, a ubrzo je potvrđeno da su odlučili svojoj ljubavi dati novu priliku.

Njihova priča zato danas mnogima djeluje poput filmskog scenarija. Od mladog para koji je obilazio trgovine rabljene odjeće i živio od jedne plaće, preko osvajanja svjetskog naslova i milijunskih ugovora, pa sve do javnog prekida i pomirenja – Enzo Fernández i Valentina Cervantes pokazali su da ni slava ni bogatstvo ne jamče savršenu vezu, ali i da prava ljubav ponekad uspije pronaći put natrag.

Enzo Fernández i Valentina Cervantes - 1 Foto: Instagram

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