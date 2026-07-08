Alan Hržica najavio veliki samostalni koncert u Lisinskom, proslavit će veliki jubilej!

Alan Hržica nakon tri godine ponovno će održati samostalni koncert u Zagrebu, a 14. listopada 2026. prvi će put nastupiti u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog

Nova vijest stiže kao veliko iznenađenje u sklopu koncertne turneje "Božja ljubav, Božja snaga". Nakon što je najavljeno kako će turneja tijekom godine donijeti još nekoliko posebnih glazbenih događaja, sada je stigla i službena potvrda jednog od najiščekivanijih.

Alan Hržica održat će samostalni koncert u Zagrebu 14. listopada 2026. u Velikoj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Nakon posljednjeg samostalnog zagrebačkog koncerta održanog u listopadu 2023. u Domu sportova, proći će pune tri godine do novog susreta sa zagrebačkom publikom. Upravo zato ovaj koncert nosi posebnu simboliku i predstavlja jedan od vrhunaca aktualne turneje.

"Za Lisinski pripremamo poseban koncertni program, prošireni bend i vrhunske glazbenike. Želimo publici priuštiti večer koja će umjetnički biti dostojna jedne od najvažnijih hrvatskih kulturnih institucija", poručio je Alan Hržica.

Publiku očekuje večer ispunjena njegovim najpoznatijim duhovnim pjesmama koje su obilježile njegov glazbeni put. Uz vrhunsku produkciju, prošireni bend i posebno osmišljen program, koncert će biti jedinstvena prilika da ljubitelji suvremene kršćanske glazbe dožive “Večer slavljenja“ u toj kultnoj dvorani.

Godina 2026. u mnogočemu je posebna za Alana Hržicu. Dok koncertna turneja bilježi veliki uspjeh, a brojni gradovi Alana dočekuju ispunjenim dvoranama, u privatnom je životu doživio još jednu posebnu radost – sa suprugom Ricardom postao je otac po treći put. Njihov sin dobio je ime Ricardo, upravo po svojoj majci.

Nakon 15 godina predanog djelovanja na hrvatskoj duhovnoj glazbenoj sceni, koncert u Lisinskom predstavlja prirodan nastavak njegova glazbenog puta te priliku za još jednu večer zajedništva, molitve i slavljenja. Ulaznice za koncert već su u prodaji te se mogu kupiti putem službenih stranica KD Vatroslava Lisinskog.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje