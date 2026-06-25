Tko prvi put stiže u Arenu Zagreb? Ime je još uvijek tajna, ali ulaznice već možete kupiti

Veliko glazbeno ime, hitovi koje znaju sve generacije i prvi nastup u Areni Zagreb. To su za sada jedine informacije koje Extra FM otkriva o koncertnom spektaklu zakazanom za 20. veljače 2027. godine u najvećoj hrvatskoj dvorani.

Riječ je o konceptu Blind Tickets koji publici omogućuje kupnju ulaznica prije službene objave izvođača.

Publiku očekuje spektakl s impresivnom scenografijom, vrhunskim svjetlosnim efektima te najsuvremenijom audio i vizualnom tehnologijom. Večer će obilježiti bezvremenski hitovi, snažne emocije i koncertni doživljaj kakav priliči glazbenom imenu regionalne scene.

Posebnost cijelog projekta jest činjenica da će izvođač prvi put nastupiti u Areni Zagreb, što dodatno pojačava iščekivanje među publikom.

Kako bi se dodatno učvrstilo povjerenje publike, osigurana je i mogućnost povrata ulaznica. Nakon službene objave izvođača svi kojima odabir ne bude odgovarao moći će ostvariti povrat novca u roku od 14 dana od dana objave imena.

Tko će 20. veljače 2027. godine prvi put stati na pozornicu Arene Zagreb - bit će poznato uskoro. Do tada, ulaznice su već dostupne preko sustava upad.hr.