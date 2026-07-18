Trudna supruga srpskog zavodnika pojavljuje se u njegovom novom spotu, inače ne voli medijsku pozornost

Jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Saša Kovačević, predstavlja novu pjesmu ''Tanana'', popraćenu atraktivnim visokobudžetnim videospotom snimljenim na Mikonosu, koji uz zarazan ritam, ljetnu atmosferu i emotivnu završnicu već osvaja publiku.

Pop zvijezda Saša Kovačević razveselio je svoju vjernu publiku novom pjesmom i visokobudžetnim spotom pod nazivom ''Tanana''. Već nakon prvog slušanja pjesma pokazuje potencijal da postane jedan od najvećih radijskih i klupskih hitova ove sezone.

Glazbu za projekt zajednički potpisuju Rade i Saša Kovačević, dok je tekst napisao provjereni hitmejker Miloš Roganović. Moderna produkcija, zarazan ritam i prepoznatljiv latino prizvuk donose pravo osvježenje na glazbenu scenu te predstavljaju savršenu zvučnu kulisu za tople ljetne dane.

Novi spot Saše Kovačevića - 3 Foto: PR

Novi spot Saše Kovačevića - 2 Foto: PR

Spot je sniman na atraktivnim lokacijama na Mikonosu, a obiluje prekrasnim kadrovima pješčanih plaža, tirkiznih bazena i autentične mediteranske atmosfere. Atraktivni modeli i vrhunska estetika dodatno upotpunjuju vizualni doživljaj te prate dinamičnu energiju pjesme.

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Ipak, detalj koji je privukao najviše pozornosti i ovom projektu dao jedinstvenu emotivnu notu jest sama završnica. U posljednjim kadrovima po prvi se put u Sašinom spotu pojavljuje njegova supruga Zorana, koja je trudna, što je izazvalo val pozitivnih komentara i oduševljenje među obožavateljima.

Uz produkciju svjetske razine, upečatljivu atmosferu i ovaj prekrasan, intiman trenutak koji je podijelio s publikom, ''Tanana'' ima sve preduvjete da obilježi nadolazeće ljeto.

Nova pjesma i spot ''Tanana'' od danas su dostupni na svim digitalnim platformama, kao i na službenom YouTube kanalu Saše Kovačevića.

Više o njihovoj ljubavi čitajte OVDJE.

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