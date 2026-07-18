Pretraži
pogledajte video!

Trudna supruga srpskog zavodnika pojavljuje se u njegovom novom spotu, inače ne voli medijsku pozornost

Piše showbuzz.hr, Danas @ 13:54 Clubzone komentari
Novi spot Saše Kovačevića - 1 Novi spot Saše Kovačevića - 1 Foto: PR

Jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Saša Kovačević, predstavlja novu pjesmu ''Tanana'', popraćenu atraktivnim visokobudžetnim videospotom snimljenim na Mikonosu, koji uz zarazan ritam, ljetnu atmosferu i emotivnu završnicu već osvaja publiku.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Severina zapalila društvene mreže: U metalik badiću pokazala isklesane trbušne mišiće, teško je povjerovati da ima 54 godine
komplimenti ne staju
Ovako isklesan trbuh s 54 godine može imati samo Severina: ''Kako žena izgleda...''
Desingerica priveden u Crnoj Gori: Kažnjen zbog prekršaja, u klubu zatekli i maloljetnike koji su pili alkohol
poznati detalji
Priveden je kontroverzni srpski reper, drama je izbila u noćnom klubu
U novom spotu Saše Kovačevića glumi i njegova trudna supruga Zorana
pogledajte video!
Trudna supruga srpskog zavodnika pojavljuje se u njegovom novom spotu, inače ne voli medijsku pozornost
Marijana Mikulić oduševila iskrenom objavom u kupaćem kostimu:
kakva pozitiva
Marijana Mikulić dobila gomilu podrške zbog posljednje objave: ''Imam trudničko tijelo...''
Gregory Porter stiže u Opatiju – večer vrhunskog jazza pod zvijezdama
Dvostruki dobitnik Grammyja
Jedan od najboljih jazz pjevača svijeta stiže u Opatiju: Gregory Porter priprema večer za pamćenje
Thalia se fotografirala u bikiniju
Kraljica!
Zar stvarno ima 55 godina? Na fotkama u kupaćem bi joj pozavidjele i mnogo mlađe kolegice!
Eric Bass iz grupe Shinedown se povlači zbog brige o mentalnom zdravlju
morao se povući s turneje
Potresno priznanje poznatog glazbenika: "Doživio sam ozbiljan mentalni slom"
Mladen Grdović pokazao svoju oazu mira na moru
''zaslužio sam...''
Mladen Grdović pokazao svoju vilu na moru, pogledajte njegovu oazu mira
Preminula Brenda Fricker
baš tužna vijest
Preminula žena s golubovima iz omiljenog božićnog filma, ni u stvarnosti nije imala lagan život
Severina objavila dirljive fotografije sa sinom Aleksandrom
već je pravi mladić!
Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''
Severina objavila dirljive fotografije sa sinom Aleksandrom 3
već je pravi mladić!
Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Dunav na povijesnom minimumu: Niske vode otkrivaju bombe i plovila
Stručnjaci zabrinuti
Na Dunavu izmjeren najniži vodostaj u povijesti: Rijeka otkrila tragove krvave povijesti
FOTO Snažno nevrijeme pogodilo Zagreb i okolicu: Vozači se zaustavljali zbog tuče, a neki su bili bez struje
Grmljavina i pljusak
FOTO Snažno nevrijeme pogodilo Zagreb i okolicu: Vozači se zaustavljali zbog tuče, a neki su bili bez struje
HZJZ: Prijavljene 63 sumnje na nuspojave cijepljenja
Oglasili se iz Registra
Objavljeni novi podaci o nuspojavama cjepiva u Hrvatskoj: Evo koliko ih je prijavljeno i nakon kojih cjepiva
show
Eric Bass iz grupe Shinedown se povlači zbog brige o mentalnom zdravlju
morao se povući s turneje
Potresno priznanje poznatog glazbenika: "Doživio sam ozbiljan mentalni slom"
Thalia se fotografirala u bikiniju
Kraljica!
Zar stvarno ima 55 godina? Na fotkama u kupaćem bi joj pozavidjele i mnogo mlađe kolegice!
Mladen Grdović pokazao svoju oazu mira na moru
''zaslužio sam...''
Mladen Grdović pokazao svoju vilu na moru, pogledajte njegovu oazu mira
zdravlje
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Piše nutricionistica
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Neočekivano otkriće o kontracepcijskim pilulama: Povezane su sa zdravijim mozgom u starijoj dobi
Iznenađujući rezultati nove studije
Neočekivano otkriće o kontracepcijskim pilulama: Povezane su sa zdravijim mozgom u starijoj dobi
Impetigo: Prijenos, komplikacije i liječenje – sve je tu!
Zarazna infekcija koja pogađa djecu
Impetigo: Prijenos, komplikacije i liječenje – sve je tu!
zabava
Snimili susret mačke i kobre, napeto sučeljavanje gleda se u jednom dahu
Čovječe!
Snimili susret mačke i kobre, napeto sučeljavanje gleda se u jednom dahu
Susjedi u nevjerici promatrali bračnu dramu: Saznala da je partner vara pa uništila sve oko sebe
Jao…
Susjedi u nevjerici promatrali bračnu dramu: Saznala da je partner vara pa uništila sve oko sebe
Naručio dizalicu s Temua, pogledajte što je na kraju dobio
Jao…
Naručio dizalicu s Temua, pogledajte što je na kraju dobio
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Argentinski junak izjavom navukao bijes navijača, spomenuo i Hrvatsku: "Kakav si ti idiot"
Nije im se svidjelo
Argentinski junak izjavom navukao bijes navijača, spomenuo i Hrvatsku: "Kakav si ti idiot"
Pogledajte što predsjednikov sin Milanović radi protivniku
veliki talent!
VIDEO Pogledajte što predsjednikov sin Milanović radi protivniku
Poljski turistički huligani opet uništavali Torcidine grafite u srcu Dalmacije, pojavila se i fotografija mladića
sramotna akcija
Poljski turistički huligani opet uništavali Torcidine grafite u srcu Dalmacije, pojavila se i fotografija mladića
tv
Tajne prošlosti: Potjera za njim se ipak nastavlja
TAJNE PROŠLOSTI
Potjera za njim se ipak nastavlja
Daleki grad: Vratila se i sada bi mogla sve uništiti! Pogledajte što vas očekuje u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Vratila se i sada bi mogla sve uništiti! Pogledajte što vas očekuje u novim epizodama serije "Daleki grad"
Daleki grad: Serija "Daleki grad" dobila je novi ljubavni par! Zaljubili su se na snimanju
DALEKI GRAD
Serija "Daleki grad" dobila je novi ljubavni par! Zaljubili su se na snimanju
putovanja
Jadranska Copacabana: Pješčana plaža duga 13 kilometara čeka vas ovog ljeta na toplom jugu
Ne trebate ostavljati ručnike
Jadranska Copacabana: Pješčana plaža duga 13 kilometara na koju može stati čak 150 tisuća kupača
Ljeto u mobilnim kućicama: Četiri ponude za odmor uz more, bazene i sadržaje za cijelu obitelj
Mali raj
Ljeto u mobilnim kućicama: Četiri ponude za odmor uz more, bazene i sadržaje za cijelu obitelj
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju pravi odgovor
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju pravi odgovor
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
"Najteže je bilo vratiti povjerenje", Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke
10 godina Addiko banke
"Najteže je bilo vratiti povjerenje", Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
lifestyle
Ponuda hlača širokih nogavica na sniženju
UVIJEK OMILJENE
Hlače na sniženju: 15 modela koji se nose i po najvećim vrućinama, najjeftinije su 9,99 eura
Najljepše pješčane plaže u Hrvatskoj
RAJSKA MJESTA
Nije bilo lako izabrati, ali evo ih: 10 najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj
Ulična moda: Zagrebačko izdanje u viralnoj haljini s leopard uzorkom
TOP TOPOVA
Kako haljina koja je stalno rasprodana izgleda na špici? Ovoj ljepotici stoji fantastično
sve
Jadranska Copacabana: Pješčana plaža duga 13 kilometara čeka vas ovog ljeta na toplom jugu
Ne trebate ostavljati ručnike
Jadranska Copacabana: Pješčana plaža duga 13 kilometara na koju može stati čak 150 tisuća kupača
Argentinski junak izjavom navukao bijes navijača, spomenuo i Hrvatsku: "Kakav si ti idiot"
Nije im se svidjelo
Argentinski junak izjavom navukao bijes navijača, spomenuo i Hrvatsku: "Kakav si ti idiot"
Eric Bass iz grupe Shinedown se povlači zbog brige o mentalnom zdravlju
morao se povući s turneje
Potresno priznanje poznatog glazbenika: "Doživio sam ozbiljan mentalni slom"
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene