Pobjednik Wimbledona prepustio se ljubavnim strastima s plavušom bosanskih korijena

Nakon najvećeg trijumfa u karijeri, Jannik Sinner zamijenio je teniski teren sunčanom Sardinijom, gdje uživa u romantičnom odmoru s djevojkom Lailom Hasanović.

Nakon što je osvojio svoj prvi Wimbledon i u džep pospremio milijunsku nagradu, Jannik Sinner odlučio je uzeti predah od teniskih terena. Talijanski tenisač slobodne dane provodi na Sardiniji, gdje uživa u romantičnom odmoru s djevojkom, danskom manekenkom Lailom Hasanović.

Paparazzi su zaljubljeni par snimili u luksuznoj vili, a fotografije otkrivaju da između njih ne nedostaje kemije. Sinner i Laila izmjenjivali su nježne poljupce i zagrljaje, a u jednom su se trenutku prepustili i razigranom "naguravanju" u kupaćim kostimima, koje je više nalikovalo bezbrižnom flertu nego ozbiljnom nadmetanju.

Jannik Sinner i Laila Hasanović - 2 Foto: CIAO PIX / LA FATA / COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Na fotografijama se vidi kako se par smije i uživa u zajedničkim trenucima daleko od reflektora i sportskih obveza. Laila je za opušten dan odabrala bikini s uzorkom i lagane bijele hlače, dok je Sinner bio u crnim kupaćim hlačama.

Jannik Sinner i Laila Hasanović - 1 Foto: CIAO PIX / LA FATA / COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Osvajanjem Wimbledona Sinner je potvrdio status jednog od najboljih tenisača današnjice, a sada je vrijeme za zasluženi odmor prije početka jesenskog dijela sezone. Čini se da mu društvo ljepotice bosanskih korijena itekako odgovara, a njihove zajedničke fotografije pokazuju koliko uživaju jedno u drugome.

Jannik Sinner Foto: Goran Sebelic/Cropix

Jannik Sinner Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Laila Hasanovic Foto: Instagram

Laila Hasanović Foto: Instagram

Laila Hasanović rođena je 2000. godine u Kopenhagenu, a njezina obitelj potječe iz Srebrenice. Godinama gradi uspješnu karijeru u svijetu mode, a javnosti je poznata i kao influencerica koju na društvenim mrežama prati više od pola milijuna ljudi.

Prije Jannika ljubila je Schumacherovog sina. Više o njoj čitajte OVDJE.

Galerija 7 7 7 7 7

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Badić s prorezima Maje Šuput u skrivenoj uvali rasplamsao maštu pratitelja

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Zar stvarno ima 55 godina? Na fotkama u kupaćem bi joj pozavidjele i mnogo mlađe kolegice!